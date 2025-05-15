Основными импортируемыми категориями являются мясо, молочная продукция и готовые продукты питания Pixabay

Экспорт российской продукции АПК в исламские страны может достигнуть $26 млрд. Такую оценку озвучил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в рамках сессии «Экспорт российской халяль-продукции: расширяя горизонты». Мероприятие прошло рамках ХVI международного экономического форума «Россия — исламский мир: Kazanforum 2025».



Ильюшин отметил, что рынок халяльной продукции — один из самых быстрорастущих сегментов мирового продовольственного рынка. Такая его динамика обусловлена тем, что численность мусульман в мире увеличивается. Сейчас 25% жителей планеты исповедуют ислам и ожидается, что эта доля достигнет 35%. «В результате быстрого роста населения 60% потребителей мусульман — это молодые люди до 30 лет, что делает спрос на халяльную продукцию довольно подвижным, поскольку молодым людям всегда хочется пробовать что-то новое и оригинальное», — добавил он.



Кроме демографических показателей, хорошую динамику демонстрируют и доходы жителей исламских государств. В результате совокупный спрос на халяльную продукцию оценивается почти в $1,4 трлн в год. Причем более 30% этой суммы тратится в странах Ближнего Востока и Северной Африки. «Глобальный импорт халяльных продуктов питания составил порядка $47,9 млрд в 2023 году. Основными импортируемыми категориями являются мясо — на него приходится порядка $15 млрд, молочная продукция — $17 млрд, готовые продукты питания — $10 млрд», — рассказал Илюшин. Эти три основных категории обеспечивают порядка 90% торговли халяльной продукцией в мире.



Крупнейшими импортерами являются Саудовская Аравия ($6,7 млрд в год), Объединенные Арабские Эмираты ($5,9 млрд), Малайзия ($4,9 млрд), а также Индонезия и Ирак. И большинство из этих стран заинтересованы в работе с российской халяльной продукцией, подчеркнул глава «Агроэкспорта». «Если с Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстаном мы активно работаем, то Малайзия, Ирак, Египет и Индонезия — это те страны, где мы имеем перспективу на ближайшие годы. И это цель, которая должна стоять перед российскими экспортерами», — обратил внимание он.



Российские экспортеры птицеводческой продукции уже достаточно долго ждут открытия рынка Малайзии, обратил внимание гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. «Мы заранее готовимся. У нас есть несколько аккредитованных органов по сертификации Халяль со стороны Джаким (Департамент исламского развития Малайзии, задача которого — обеспечение соответствия халяль-стандартам продуктов и других товаров, предназначенных для мусульман в Малайзии)», — сказал он. Эксперт уточнил, что в мире несколько систем стандартов халяль: кроме Малайзии есть стандарты для Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции, стран СНГ, Индонезии, Сингапура.



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