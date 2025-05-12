Цены на подсолнечник и масло продолжают снижаться

Несколько изменить ситуацию может только падение курса рубля Pixabay

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло на Европейской части страны продолжают снижение. По данным портала OilWorld, с 21 апреля по 11 мая масло в закупке подешевело в среднем на 177 руб., до 84,3-86,4 тыс. руб./т, цена продажи снизилась на 210 руб., до 86-87,6 тыс. руб./т в зависимости от региона. Экспортные цены спроса и предложения в мае (FOB) снизились на $15, до $1075/т и $1100/т соответственно. Подсолнечник в закупке за этот период в среднем подешевел на 355 руб., до 37-38,5 тыс. руб./т, цена реализации сократилась на 290 руб., до 38-39,5 тыс. руб./т. Впрочем, как отмечают в Масложировом союзе, такое снижение все еще не выводит переработчиков из минусовой маржинальности.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что сейчас цена на подсолнечник в Центре и на Юге составляет 40-41 тыс. руб./т (без НДС), что примерно на 2 тыс. руб./т меньше, чем в середине апреля. «Но этого снижения совершенно недостаточно для возвращения переработчиков к нормальной рентабельности: их внешняя цена упала примерно на $20, а с июня будет более высокая пошлина (на экспорт подсолнечного масла и шрота). Поэтому ситуация для переработчиков остается крайне безрадостной», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору». Поскольку ожидать значительного роста экспортной цены на масло не стоит, несколько изменить текущую ситуацию с маржинальностью переработки может только снижение курса рубля, «но и это все вилами по воде», заключил эксперт.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев ранее говорил, что при цене на подсолнечник более 43 тыс. руб./т (с НДС, такие цены были в середине апреля) убытки переработчиков могут достигать 5 тыс. руб. на тонну. «Поэтому ожидаем серьезной, а не косметической корректировки цен на “семечку” в соответствии с актуальной рыночной конъюнктурой. В противном случае нас ждет сокращение спроса на масличные, снижение объемов переработки и значительные переходящие запасы, как бы абсурдно это не звучало», — отмечал Мальцев. Впрочем, по мнению гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, существенного роста или снижения внутренних цен ждать не стоит. «Учитывая то, что сырья все меньше, переработка сокращается, а заводы останавливаются, то, скорее всего, возможен и слабо понижательный тренд», — комментировал он.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

