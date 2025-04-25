Цены на подсолнечник и масло снижаются

В апреле убыточность переработки подсолнечника составит порядка 11% Pixabay

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло на Европейской территории страны на прошлой неделе немного снизились. Так, цена закупки масла уменьшилась на 100 руб., до 84,5-86,6 тыс. руб./т в зависимости от региона, продажи — также на 100 руб., до 86-88 тыс. руб./т. Подсолнечник в закупке тоже подешевел на 100 руб., до 37,4-38,7 тыс. руб./т, цена продажи снизилась на 100-300 руб., до 38-39,7 тыс. руб./т. Экспортные цены на поставку масла в мае за отчетный период остались без изменений: цена предложения — $1,115 тыс./т, спроса — $1,090 тыс./т.



Согласно индексу аналитической компании «ПроЗерно», в прошлую пятницу тонна подсолнечника стоила около 43,7 тыс. руб. (с НДС), прибавив за неделю 265 руб. По словам гендиректора компании Владимира Петриченко, существенных сдвигов с тех пор не произошло, но цены на «семечку» и масло немного снизились. Дальнейшая динамика будет зависеть от экспортной пошлины на масло и шрот, добавляет он. По ожиданиям эксперта, она может уменьшиться с текущих 4568 руб./т для масла и 939,5 руб./т — для шрота. Возможное снижение связано с тем, что экспортные цены стабильны (колеблются в диапазоне $1,11-1,125 тыс. т/ FOB), хотя и могли бы вырасти, но не меняются из-за дешевой нефти, а курс рубля — укрепился. Впрочем, по мнению Петриченко, существенного роста или снижения внутренних цен ждать не стоит. «Учитывая то, что сырья все меньше, переработка сокращается, а заводы останавливаются, то, скорее всего, возможен и слабо понижательный тренд», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору».



Снижение цен на подсолнечник в среднем на 250-300 руб. за тонну, которое наблюдалось ранее, не решит проблему отрицательной рентабельности переработки, Масложировой союз ожидает более серьезной корректировки цен. Исполнительный директор объединения Михаил Мальцев ранее говорил, что при текущем уровне цен на подсолнечник — свыше 43 тыс. руб./т с НДС — убытки переработчиков могут достигать 5 тыс. руб. на тонну. «Поэтому ожидаем серьезной, а не косметической корректировки цен на семечку в соответствии с актуальной рыночной конъюнктурой. В противном случае нас ждет сокращение спроса на масличные, снижение объемов переработки и значительные переходящие запасы, как бы абсурдно это не звучало», — отмечал Мальцев. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько подтверждал, что уменьшение цены на подсолнечник на 250-300 руб./т не сильно повлияет на рентабельность переработчиков. Для этого, по его словам, нужна коррекция на тысячи рублей.



По данным Масложирового союза на 1 апреля, убыточность переработки подсолнечника составляла 11% при закупочной цене «семечки» (СРТ МЭЗ) в 40,7 тыс. руб./т и выручке по продуктам переработки в 37,49 тыс. руб./т (EXW МЭЗ). В целом в апреле маржинальность будет примерно на этом же уровне — минус 11%, говорил в ходе Масложировой конференции Мальцев. По его словам, отрицательная маржинальность вызвана в первую очередь диспаритетом цен на подсолнечник, текущей конъюнктурой, курсом рубля и динамикой экспортной пошлины.



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