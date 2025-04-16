Цены на подсолнечник могут продолжить снижение

Подсолнечник стоит свыше 43 тысяч рублей за тонну Pixabay

Снижение цен на подсолнечник в среднем на 250-300 руб. за тонну, которое наблюдается на этой неделе, не решит проблему отрицательной рентабельности переработки, Масложировой союз ожидает более серьезной корректировки цен, пишет поле.рф со ссылкой на исполнительного директора объединения Михаила Мальцева. По его словам, при текущем уровне цен на подсолнечник — свыше 43 тыс. руб./т с НДС — убытки переработчиков могут достигать 5 тыс. руб. на тонну. «Поэтому ожидаем серьезной, а не косметической корректировки цен на семечку в соответствии с актуальной рыночной конъюнктурой. В противном случае нас ждет сокращение спроса на масличные, снижение объемов переработки и значительные переходящие запасы, как бы абсурдно это не звучало», — сказал Мальцев.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько подтверждает, что уменьшение цены на подсолнечник на 250-300 руб./т не сильно повлияет на рентабельность переработчиков. «Для восстановления нормальной прибыльности отрасли при текущих мировых ценах на масла и шрота, экспортных пошлинах и текущем курсе рубля, цена на сырье должна была бы упасть на тысячи рублей, к сожалению, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Но мы предупреждали о возможности возникновения такой ситуации еще в октябре».



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут отмечает, что, возможно, цены на подсолнечник продолжат снижаться. «Связано это с несколькими факторами. Есть фактор Дональда Трампа: его тарифная политика привела к тому, что цены на нефть, пошли очень сильно вниз, со всеми вытекающими последствиями. А цены на растительные масла тоже очень зависят от цен на нефть», — говорит эксперт. Он уточняет, что огромные объемы масел, в первую очередь, пальмовое и рапсовое, используются в производстве биотоплива. А значит, снижение цен на нефть может сыграть роль «лакмусовой бумажки» и привести к снижению мировых цен на масла и, соответственно, масличные.



В то же время, говорит Корбут, наши маслопереработчики, в отличие от конкурентов из других стран, все еще не очень хорошо умеют работать в условиях открытого рынка. «Когда экспорт масличных закрыт, соответственно, когда конкуренции за сырье нет, у них все не так и плохо. Если же возникает конкуренция, то возникают определенные сложности и проблемы», — сказал «Агроинвестору» Корбут. В этом сезоне произошло существенное изменение ситуации на рынке — спрос на сырье был очень высокий. «В результате мы получили резкое сокращение запасов сырья, в условиях которого, естественно, шел рост цен. Но такая ситуация вряд ли будет продолжаться вечно и, вероятно, в ближайшее время цены на сырье все же просядут», — рассуждает эксперт.



Он отмечает, что цены на подсолнечное масло на мировом рынке не растут уже несколько месяцев подряд. «При этом контракты на его поставки заключены достаточно объемные, и этот фактор вызывает конкуренцию за дополнительные ресурсы», — говорит Корбут. Он не исключает, что в такой ситуации некоторым, возможно, придется поработать без маржи, но сохранить отношения с клиентом. «Ведь рынок подсолнечного масла достаточно узок, и все на нем друг друга знают давно и хорошо», — уточняет эксперт.



По его подсчетам, наши маслопереработчики комфортно себя чувствуют, когда цена на семечку не менее, чем в 2,5 раза ниже, чем цена на масло. В начале этого года показатель ушел на уровень 2,1, и возникла проблема минимальной маржи, из-за чего переработчики, у которых нет контрактов, стали останавливать заводы. По мнению Корбута, запретительные пошлины на экспорт основных масличных привели к тому, что на внутреннем рынке были созданы очень комфортные условия для маслопереработчиков. «В результате их мощности стали расти как грибы. Причем они увеличиваются очень селективно, в основном в Европейской части страны, в Сибирь, например, инвесторы не особо охотно идут, хотя и обещают уже давно. Соответственно, возник, профицит мощностей», — делится эксперт. Кроме того, по его мнению, масложировые предприятия не слишком активно работают в части того, чтобы снизить свои внутренние издержки. «Ведь почему-то другие страны работают при открытом экспортном рынке семян масличных, то есть, там цена на сырье близка к мировой. Наши же компании не могут работать в таких условиях», — добавляет Корбут.



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