РСХБ: крупные МЭЗы преодолеют текущий кризис

Укрепление рубля ударило по масложировому сектору Pixabay

По мнению управляющего директора в инвестбанковском подразделении Россельхозбанка Ильи Шумова, на данный момент в масложировом секторе складывается не самая благоприятная конъюнктура с точки зрения цен и маржинальности МЭЗов. В связи с этим неэффективные заводы могут выставляться на продажу, крупные — преодолеют кризис. «Сейчас мы можем увидеть продажи неэффективных МЭЗов. Крупные игроки будут пережидать это время, потому что продаваться за бесценок — это бессмысленно, сказал Шумов в ходе Масложировой конференции. — Я думаю, у них всех в большинстве своем есть ресурсы — они (крупные игроки масложирового сектора) диверсифицированы: есть другие направления бизнеса или финансовая “подушка”».



Шумов также отметил, что самый большой объем сделок M&A в масложировом секторе в денежном выражении был заключен в 2023 году — наиболее успешном периоде для подотрасли за последние пять лет. Кроме того, по словам эксперта, в связи с тем, что Россия продолжает наращивать экспорт масложировой продукции в Китай, следует ожидать сделок по покупке МЭЗов, площадок под них и сопутствующей инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке.



В середине марта «Агроинвестор» сообщал, что «Юг Руси» — один из основных производителей и экспортеров растительных масел в России — продает свои «Валуйский» и «Чернянский» МЭЗы, расположенные в Белгородской области, а также «Аннинский» в Воронежской области. Объявления о продаже готового бизнеса появились на «Авито». По словам собеседника «Агроинвестора» на рынке масличных, «Юг Руси» периодически продает свои активы, и нынешняя реализация соответствует этой стратегии.



Другой источник «Агроинвестора» отмечал, что сейчас в масложировой отрасли в целом довольно сложная ситуация: «экономика у заводов просто никакая». При таком соотношении цен на подсолнечник и масло переработчикам почти невозможно вести бизнес, и все пока пытаются спастись только за счет повышения отпускных цен на шрот, объяснял он. «На этом фоне многие заводы останавливаются, часть из них, вероятнее всего, будут стоять даже до конца сезона или как минимум до лета, но даже если в перспективе нескольких месяцев они все-таки запустятся, то “семечка” должна резко подешеветь, однако далеко не факт, что в случае падения ее стоимости фермеры не заложат сырье на хранение и дальше», — говорил собеседник «Агроинвестора».



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