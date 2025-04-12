В 2026 году произойдет инвестиционный и технологический прорыв в мясном скотоводстве

По итогам этого года поголовье мясного КРС продолжит сокращаться, производство мяса — расти Pixabay

Поголовье мясного КРС в России продолжает сокращаться, и по итогам 2025 года это вновь приведет к росту производства говядины, но уже 2026-й может стать переломным для отрасли — ожидаются инвестиции в наращивание базы. Об этом в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» рассказал гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «Верю и знаю, что в следующем году начнется определенный инвестиционный и технологический бум в мясном скотоводстве. В этом году определяются те лидеры, которые воспользуются этим в 2026-м <...>. В этом году мы произведем много (мяса), но с ужасом осознавая, что же мы будем делать в следующем году, когда резать уже будет некого?», — сказал Костюк. При этом Минсельхоз ставит задачу преодолеть эту тенденцию. «Просто деньгами ее не решить — это институциональная проблема, связанная с тем, как развивается отрасль в целом», — отметил эксперт, добавив, что есть ряд региональных проектов, готовых к инвестициям в мясное скотоводство.



В стратегическом плане мясное скотоводство является самым интересным рынком для масштабных инвестиций, несмотря на снижение некоторых показателей отрасли, считает эксперт. Он добавляет, что в мире спрос на говядину будет расти, но производиться ее будет меньше. «То есть мы имеем стратегическую перспективу на десятилетия вперед: <...> что бы не делала планета, произвести говядину <...> для полного обеспечения спроса фактически невозможно», — добавил Костюк. Сейчас, по его словам, есть только две страны, которые обладают достаточными территориями для выращивания мясного скота — это Россия и Казахстан, причем они могут производить достаточно доступную говядину.



В то же время пока Россия показывает только существенное снижение поголовья и условный дефицит, который обеспечивается импортом. По словам Костюка, для покрытия этих объемов (280-300 тыс. т) России нужно дополнительно 2 млн коров мясного КРС к имевшимся на 2024 год 1,2 млн коров. То есть только для того, чтобы закрыть внутренние потребности, нужно в три раза увеличить поголовье. «С учетом сокращения поголовья и роста спроса, те, кто инвестирует в развитие мясного скотоводства в России, имеют примерно 100 лет развития спроса на этот продукт», — уверен Костюк.



В ходе своего доклада он также рассказал, что Союз производителей говядины анализировал ошибки, связанные с развитием мясного скотоводства в России, и сделал соответствующие выводы с учетом мировой практики. Первый и главный — эффективное использование земли. «Деньги в сельском хозяйстве — это вопрос дохода с гектара», — добавляет он. Так, во многих странах, где земель не хватает, скот держат на полях для подбора пожнивных остатков. Таким образом животные являются дополнительным доходом для аграриев и увеличивают баланс говядины в стране. Второй вывод — необходимо массово использовать для откорма отбракованный молочный скот.



Третий — нужно изменить систему купли-продажи животных, во всем мире скот торгуется на бирже. «Единственная страна, которая сказала, что телефонный звонок — лучший товарищ для продажи — это Российская Федерация», — отметил Костюк. В результате в России нет индустриальной системы оборота животных, которая во многом могла бы решить вопросы инвестиционной эффективности, ветеринарной безопасности, системы сборов материалов для генетических исследований и др. «В этом смысле, безусловно, главным трендом, я думаю, конца этого — начала следующего года будет начало создания трансграничной и внутринациональной сети скотных рынков ЕАЭС. Самое приятное, что эта система работает с точки зрения биржи скота: не маркетплейса, а биржи — с аукционными сессиями, описанным товаром, промежуточным передвижением денег через биржевой счет для защиты покупателя и продавца и т. д. », — рассказал Костюк. Он также считает, что для доходности мясного скотоводства России нужно отказаться от используемых моделей ведения бизнеса и сделать упор на специализацию: во всем мире для снижения сроков окупаемости им занимаются отдельные бизнес-проекты.



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