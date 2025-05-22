ФАС направила запросы производителям мяса птицы и свинины для анализа цен

В апреле-мае цены могли увеличиться из-за сезонного роста спроса Д. Абрамов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям мяса птицы и свинины для оценки обоснованности их оптово-отпускных цен. 13 компаний должны предоставить ведомству информацию об объемах производства, реализации продукции, а также о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж. В перечень компаний вошли «Черкизово», ГАП



«Ресурс», «Приосколье», «Дамате», «Русагро», «Мираторг», «Сибагро», «Гвардия», «Камский бекон», «Знаменский СГЦ», «РКЗ-Тавр», «Агрокомплекс» и «МПП Южное», сообщается на сайте службы. Антимонопольное ведомство также уточняет, что в случаях повышения оптово-отпускных цен на мясо курицы, индейки и свинины в апреле-мае 2025 года ведомство также запросило информацию о его причинах. При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования.



По данным Росстата на 19 мая, за неделю индекс потребительских цен на говядину вырос на 0,26%, свинину — на 0,23%, баранину — на 0,15%, на охлажденных и мороженых кур — на 1,26% при общем индексе 0,7%. С конца апреля они подорожали на 0,48%, 1,04%, 0,82% и 3,11% соответственно. С начала года — на 7,54%, 3,93%, 0,92%, в то время как курятина подешевела на 0,96%.



Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев считает, что возможной предпосылкой для запроса ФАС могла стать повышенная динамика цен в период апреля-мая — на это время приходится сезонный всплеск спроса. «Однако в настоящее время ценовая динамика стабилизировалась, и цены на мясо по отношению к маю снизились. Можно предположить, что опасения ФАС относительно дальнейшего роста цен не будут подтверждены текущей динамикой», — прокомментировал Корнеев «Агроинвестору».



Ранее «Коммерсантъ» писал, что средние оптовые цены на свинину и тушку бройлера в Центре России в последнюю неделю апреля выросли на 6-8% неделя к неделе, превысив и прошлогодний уровень. Оптовая стоимость свинины в полутушах в Центральном федеральном округе за неделю увеличилась со 180 руб./кг до 195 руб./кг, окорока — со 260 руб./кг до 275 руб./кг, тушки бройлера — со 155 руб./кг до 164 руб./кг. Годом ранее эти позиции в среднем стоили по 180 руб., 235 руб. и 150 руб. за 1 кг соответственно.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев связывал рост оптовых цен на мясо с приближением «шашлычного» сезона, называя это обычной ситуацией. Давлеев ожидал, что в течение месяца цены выйдут на плато или темпы роста замедлятся. В группе «Черкизово» также объясняли рост оптовых цен в основном сезонным фактором: предстоящими длинными выходными, достаточно теплой погодой и окончанием поста. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорил изданию, что до апрельского повышения цен оптовая стоимость мяса снижалась два месяца. В основном, отмечает он, цены растут из-за увеличения спроса, но надо учитывать и индексацию зарплат работников, удорожание логистики, упаковки и т. п.



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