Компании АПК наращивают выпуск и экспорт халяльной продукции

У ГАП «Ресурс» по итогам прошлого года более половины экспортированной продукции птицеводства пришлось на продукцию халяль М. Стулов

Производство продукции по стандартам халяль актуально как для внутреннего потребления, в связи с тем, что значительная часть населения России исповедует ислам, так и для экспорта. И крупные российские компании пищевой промышленности уже производят значительную долю халяльной продукции. Своим опытом работы в данном направлении участники рынка поделились на сессии «Экспорт российской халяль-продукции: расширяя горизонты». Мероприятие прошло рамках ХVI международного экономического форума «Россия — исламский мир: Kazanforum 2025».



Так, у ГАП «Ресурс» по итогам прошлого года более половины экспортированной продукции птицеводства пришлось на продукцию, сертифицированную по стандартам халяль, поделился директор по внешним связям и GR компании Дмитрий Антонов. Объем экспорта ГАП «Ресурс» в прошлом году составил порядка 190 тыс. т продукции, из которых около 110 тыс. т — это халяль. Всего компания в прошлом году выпустила по стандарту халяль 135 тыс. т продукции.



На протяжении трех лет компания является крупнейшим производителем мяса птицы в России, по итогам прошлого года объем составил 1,07 млн т в живом весе. С 2012 года компания развивает внешнеэкономическую деятельность, постоянно наращивает объемы экспорта и расширяет географию присутствия, ее совокупные отгрузки на внешние рынки по итогам прошлого года составили больше половины от общего экспорта продукции российского птицеводства. Сейчас компания поставляет свою продукцию на рынки 75 стран, в том числе во многие государства, официальной религией которых является ислам. Лидером среди импортеров продукции ГАП «Ресурс» является Саудовская Аравия. Туда компания прежде всего отгружает халяльную продукцию.



Сейчас по требованиям халяль сертифицировано 16 активов группы. «На наших комбинатах ежегодно проводятся аудиты, которые подтверждают соответствие нашей продукции и комбинатов высочайшим стандартам халяль», — поделился Антонов. Ключевые активы ГАП «Ресурс» находятся в Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах, в том числе в Татарстане, который, напомнил руководитель, является прародиной современной халяльной продукции в России. «В компании работает большое количество мусульман, высоко чтятся традиционные ценности ислама, обеспечиваются все условия для соблюдения его норм», — добавил он.



Компания рассчитывает и дальше расширять географию своих поставок, в том числе халяльной продукции. В числе стран, которые агрохолдинг рассматривает для сотрудничества в данном направлении, — Катар, Иран, Алжир, Афганистан. С последним ГАП «Ресурс» будет стремиться развивать сотрудничество не только по поставкам мяса птицы, но и по отгрузкам подсолнечного масла, поделился планами Антонов.



С каждым годом растет процент поставок и халяльной молочной продукции в страны не постсоветского пространства, причем ускоренными темпами, обратил внимание исполнительный директор «Комос Групп» Кирилл Чечин. В России сертификация по стандарту халяль является добровольной, но в компании уважают требования всех стран, в том числе, тех, в которых есть экспортный спрос на продукцию, сертифицированную по стандарту халяль. Поэтому «Комос Групп» такую сертификацию получила.



«Производство по стандарту халяль увеличивает себестоимость за счет того, что приходится заказывать более мелкие партии упаковок, другие ферменты, но это для нас не является преградой», — подчеркнул Чечин. Компания поставляет халяльную продукцию под своими брендами на международные рынки.



Доля экспорта лидера российского рынка соусов «Эссен Продакшн АГ» составляет 18% от всего оборота компании, объем которого — 51,5 млрд руб. «Мы поставляем свою продукцию в 42 страны, и страны, где действуют стандарты халяль, представляют для нас наибольший интерес», — подчеркнула руководитель отдела продаж ВЭД компании Елена Озерова. Это связано с тем, что мусульманское население уже сейчас составляет 25% от всех жителей мира, а по прогнозам экспертов, к 2050 году количество мусульман будет превышать число христиан. Поэтому любая развивающаяся компания в том числе должна иметь возможность производить продукцию по стандартам халяль.



«Эссен» до 2022 года поставлял свою продукцию только в мусульманские страны СНГ, но, начиная с 2023-го, открыл для себя государства Персидского залива: Саудовскую Аравию, Иорданию, Ирак. «В 2024 году мы расширили географию, начав экспорт в Палестину, Йемен и Иран, а в этом год вышли на рынок Катара, прорабатываем контракты на Оман и ОАЭ», — поделилась Озерова. Вся продукция, которую производит компания, имеет сертификат халяль. «Все наши производственные площадки прошли аккредитацию по этому стандарту», — рассказала топ-менеджер. Сертификат халяль дает более широкие перспективы развития экспорта, уверены в «Эссен».



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