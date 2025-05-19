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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

«Сибагро» планирует увеличить производство мяса на 3-4%

В прошлом году компания нарастила выпуск свинины на 14%

| Агроинвестор |

Основной фактор, влияющий сейчас на мясной бизнес — это рост кредитных ставок
Основной фактор, влияющий сейчас на мясной бизнес — это рост кредитных ставок

В этом году группа «Сибагро» планирует увеличить производство мяса на 3-4%. «Мы продолжим работать над совершенствованием производственных процессов и реализацией текущих проектов», — рассказал «» первый заместитель гендиректора по животноводству компании Андрей Шкрылев.

По его словам, прошлый год стал годом внутреннего рекорда «Сибагро» по производству свинины— 440,8 тыс. т в живом весе, что на 14% больше показателя 2023-го.  «Такой позитивной динамики удалось добиться за счет выхода на производственную мощность белгородского свинокомплекса “Сибагро”, на котором в течение последних лет проходила масштабная модернизация», — пояснил Шкрылев.

Основной фактор, влияющий сейчас на мясной бизнес — это рост кредитных ставок, отметил руководитель. Он затронул все сферы — начиная от выращивания зерна, животных и заканчивая переработкой и реализацией продукции. «В целом у нас позитивный настрой на реализацию нашей продукции как внутри России, так и по экспортным поставкам, где ожидаем почти 20% роста», — добавил Шкрылев.

В рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса по итогам прошлого года «Сибагро» поднялась с седьмого на шестое место. Кроме свинины, по данным Национального союза птицеводов, компания выпустила 37 тыс. т бройлера в живом весе. В первом рейтинге ведущих игроков мясного рынка, составленном по результатам 2015 года, группа была на 14-м месте с показателем 104,8 тыс. т мяса.

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