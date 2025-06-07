Минсельхоз предложил увеличить субсидии на покупку сельхозтехники

Недоступность заемного финансирования не позволяет аграриям инвестировать в обновление парка сельхозтехники glavpahar.ru

Минсельхоз предложил увеличить размер субсидии, предоставляемой уполномоченным банкам при выдаче льготных кредитов на покупку сельскохозяйственной техники российского производства до 70% ключевой ставки ЦБ, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас субсидируется 50% ключевой ставки. Проект приказа подготовлен в целях стимулирования приобретения техники российского производства и белорусской техники, выпущенной на территории России, говорится в справке к документу.



Продажи российской сельхозтехники в январе-апреле снизились на 32% в стоимостном выражении, ранее писал «Агроинвестор». «Отечественные предприятия сталкиваются с рухнувшим спросом, ростом себестоимости выпускаемой продукции, необходимостью сокращать или полностью останавливать инвестпрограммы», — сообщала ассоциация «Росспецмаш» по итогам заседания совета директоров объединения.



Так, например, «Ростсельмаш» может отправить работников в неоплачиваемые отпуска, если не сумеет продать 2,5 тыс. тракторов и комбайнов, поскольку все возможные антикризисные меры поддержки предприятия уже использованы, сообщила ранее на этой неделе в своем Телеграм-канале вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко. «К сожалению, недоступность заемного финансирования не позволяет аграриям инвестировать в обновление парка сельхозтехники. Наша общая задача — обеспечить платежеспособной спрос», — отмечала она.



В конце мая Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу обеспечения техникой. «Новые, современные комбайны произведены, но стоят на площадках заводов. Сельхозпроизводители не могут их приобрести. Значительно упала доходность аграриев, и резко выросли цены на технику», — сообщала ассоциация. Фермеры просили правительство найти решение и помочь заводам сельхозмашиностроения в реализации техники, при условии, что они готовы снизить цены на уже произведенную продукцию. «Техника должна быть доступной для аграриев и работать на полях, чтобы вовремя и без потерь убрать урожай», подчеркивала АККОР.



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