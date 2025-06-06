Цифровые технологии приходят не только для удобства жителей села, но и для повышения производительности Pixabay

Сельское хозяйство — одна из отраслей, лидирующих по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ), сказал глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании Форума тружеников села. В качестве примера использования ИИ он упомянул фотосъемку посевов с дронов, определение уровня засоренности посевов, точечное внесение удобрений, использование цифровых метеостанций и беспилотной техники. Цифровые технологии приходят не только для удобства жителей села, но и для повышения производительности, подчеркнул он.



При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе форума отметила, что важно завершить цифровизацию сельских территорий, поскольку без стабильной связи и интернета молодежь не поедет жить и работать в село. «В современном мире без интернета — как без электричества», — подчеркнула она. По словам Матвиенко, к 2030 году все населенные пункты с численностью от 100 человек планируется обеспечить высокоскоростным интернетом.



Шадаев уточнил, что сейчас проводной доступ в интернет есть во всех населенных пунктах с численностью населения 250-500 человек. «Мобильный скоростной интернет — важное условие для комфортного проживания», — отметил министр, уточнив, что за пять лет к мобильному интернету было подключено 6 тыс. сел, в этом году предполагается подключить еще 2 тыс. и останется подключить еще 7,5 тыс. населенных пунктов. Эту работу ведомство рассчитывает закончить раньше, чем к 2030 году.



Ранее руководитель дирекции «OХК Уралхим» Константин Иванов на круглом столе Минсельхоза «Цифровизация АПК» отмечал, что цифровизация и технологии искусственного интеллекта помогут сделать агробизнес более предсказуемым и управляемым, а также упростят работу небольшим фермерским хозяйствам. «Сельское хозяйство намного менее управляемо (чем другие отрасли), потому что значительную роль играют факторы внешней среды, на которые мы с вами никак не влияем. И научиться управлять этими факторами на основе данных — это и есть задача цифровизации, для искусственного интеллекта», — цитировал Иванова портал поле.рф.



По мнению директора Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук, д.т.н., профессора РАН Андрея Ронжина, внедрение технологий искусственного интеллекта — самый очевидный тренд развития АПК. «В ближайшем будущем роботизация и технологии искусственного интеллекта будут внедряться во все направления сельского хозяйства, — сказал он в интервью сайту Алтайского государственного аграрного университета, на базе которого прошла V международная конференция «Цифровизация сельского хозяйства и органическое производство ADOP 2025». — Пока ИИ преобладает в сфере продаж, в маркетинге, в сфере финансовых операций. И пока без человека здесь не обойтись. Даже впечатляющие результаты ИИ требуют проверки экспертами в области сельского хозяйства, робототехники, экологии, экономики и других научных областях».



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