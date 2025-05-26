Виктория Абрамченко просит правительство взять на контроль ситуацию на «Ростсельмаше»

Ситуация в отрасли сельхозмашиностроения вызывает серьезные опасения «Ростсельмаш»

Заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой взять на контроль ситуацию на предприятии «Ростсельмаш» и разработать комплекс мер по стабилизации его работы. Об этом она сообщила в своем Телеграм-канале. «На предприятии “Ростсельмаш” происходят изменения в кадровой политике из-за текущей экономической ситуации, включая снижение заработной платы, вынужденные отпуска и переводы на менее оплачиваемые позиции. Эти меры вызывают недовольство среди работников», — отметила Абрамченко, подчеркнув, что, несмотря на объективные сложности, с которыми сталкивается отрасль сельскохозяйственного машиностроения, необходимо обеспечить социальную защиту заводчан. На «Ростсельмаше» трудоустроено около 15 тыс. человек, которые имеют обязательства перед своими семьями и обществом, добавила она.



Сельхозмашиностроение является стратегически значимым сектором российской экономики, однако текущая ситуация в отрасли вызывает серьезные опасения, говорится в обращении, копию которого разместила Абрамченко. «Ростсельмаш» включен в перечень системообразующих организаций экономики, вместе с тем, структура производства и объемы выпуска продукции напрямую зависят от платежеспособного спроса на сельхозтехнику, обратила внимание она. «Снижение объема продаж в 2024—2025 годах, обусловленное высокой стоимостью заемного финансирования и снижением спроса со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей, привело к накоплению товарных остатков по состоянию на 12 мая 2025 года в размере 2977 единиц (2299 комбайнов, 678 тракторов)», — говорится в обращении.



Несмотря на то, что производственный план компании неоднократно сокращался и достиг своего минимума с 2006 года (около 3 тыс. комбайнов и 1 тыс. тракторов), завод по-прежнему сталкивается с проблемами сбыта из-за низкого спроса, отметила Абрамченко. Из-за этого скорректирован график выпуска продукции, поэтому часть персонала работает по второстепенным задачам либо на отдельных проектах. Учитывая сложившуюся ситуацию, руководство компании сначала планировало с 1 июня отправить сотрудников в простой минимум на три месяца с сохранением 2/3 заработной платы, однако в итоге приняло решение сдвинуть общий отпуск с августа-сентября на июнь, напоминает в своем обращении Абрамченко. «Если ситуация со спросом на продукцию сельскохозяйственного машиностроения не изменится в ближайшие месяцы, предприятие будет вынуждено уйти в простой с июля», — предупреждает она.



По мнению вице-спикера Госдумы, ситуация в отрасли, и в частности на «Ростсельмаше», требует внимания со стороны правительства. Абраменко просит Мишустина поручить Минпромторгу организовать еженедельный мониторинг показателей финансово-хозяйственной деятельности компании, в том числе динамики среднесписочной численности сотрудников, а также оценить влияние актуальных макроэкономических факторов на проекты развитие предприятий группы с учетом эффекта от действующих мер господдержки отрасли. Также Абрамченко просит поручить уполномоченным федеральным органам исполнительной власти подготовить предложения по обеспечению стабилизации платежеспособного спроса на отечественную сельхозтехнику, в том числе за счет средств, поступающих в бюджет от уплаты вывозных таможенных пошлин на зерновые и масличные.



Как ранее писал «Агроинвестор», в 2025 году «Ростсельмаш» на 100% сократит долгосрочную инвестиционную программу на фоне резкого ухудшения ситуации на рынке при отсутствии спроса на технику. «У аграриев нет средств на покупку необходимой им техники, в результате чего рынок кардинально просел. В 2025 году негативная динамика усугубилась. В январе-апреле 2025 года поставки техники всех производителей конечным потребителям сократились в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 76% по зерноуборочным комбайнам, на 49% по кормоуборочным комбайнам, на 48% по тракторам с шарнирно-сочлененной рамой», — отмечал «Ростсельмаш». В марте совладелец компании Константин Бабкин говорил, что завод производит примерно в три раза меньше комбайнов и тракторов, чем год назад, при этом от подчеркивал, что главная задача — сохранить коллектив и компетенции.



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