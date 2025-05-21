«Ростсельмаш» полностью сократит долгосрочные инвестиции

Компания откладывает строительство новых заводов на неопределенный срок «Ростсельмаш»

«Ростсельмаш», крупнейший в России производитель сельхозтехники, в 2025 году на 100% сократит долгосрочную инвестиционную программу на фоне резкого ухудшения ситуации на рынке при отсутствии спроса на технику, пишет ТАСС со ссылкой на совладельца компании Константина Бабкина. «Мы сокращаем все возможные инвестиции — строительство новых заводов отложено на неопределенный срок, проекты модернизации, какие можно было отложить, — отложены. Долгосрочных инвестиций в 2025 году на 100% не будет. Ранее были планы и 17 млрд руб. вложить в развитие строительства литейного завода, завода для гидростатических трансмиссий», — сказал собеседник агентства.



Ранее компания сообщала, что в этом году единый ежегодный отпуск коллектива переносится с августа/сентября на июнь. Уточнялось, что решение принято для оптимизации затрат на производство в условиях резкого ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники. «У аграриев нет средств на покупку необходимой им техники, в результате чего рынок кардинально просел. В 2025 году негативная динамика усугубилась. В январе-апреле 2025 года поставки техники всех производителей конечным потребителям сократились в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 76% по зерноуборочным комбайнам, на 49% по кормоуборочным комбайнам, на 48% по тракторам с шарнирно-сочлененной рамой», — отмечал «Ростсельмаш». Из-за продолжающегося третий год снижения спроса машиностроителям пришлось корректировать планы в сторону уменьшения, «Ростсельмаш» также был вынужден сократить программу выпуска продукции.



В марте стало известно, что с апреля «Ростсельмаш» перейдет на четырехдневную рабочую неделю. «Завод производит примерно в три раза меньше комбайнов и тракторов, чем год назад. Наша главная задача — сохранить коллектив, компетенции», — цитировал Бабкина портал Donnews. По его словам, четырехдневный режим является временным. При этом в своем Телеграм-канале совладелец компании отмечал, что у «Ростсельмаша» стоит непроданным почти полугодовой запас тракторов и комбайнов.



В апреле в интервью «Коммерсанту» Бабкин говорил, что, возможно, рынок сельхозтехники продолжит падение и выровняется на уровне выживания. «В 1990-е годы Россия производила 54 млн т зерна, а раскачали до 140 млн т. Сейчас, вероятно, будет снижение, хотя и не меньше 100-110 млн т. Если у нас есть парк комбайнов, который убирает 140 млн т зерна, то при производстве 110 млн т можно года три вообще не покупать новых комбайнов. Но переживем, выживем, все не так плохо: существуют же у нас меры поддержки — Фонд развития промышленности и утильсбор», — комментировал он.



Наблюдаемый в отрасли серьезный кризис — это временное явление, уверен Бабкин. «Люди все равно будут потреблять продовольствие, сельское хозяйство — развиваться, а государство продолжит поддерживать нас в международной конкуренции, не давая затоптать и загубить. Поэтому мы смотрим на эту ситуацию как на временную яму. Период выживания, который надо пройти, пережить, и двигаться дальше», — говорил он.



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