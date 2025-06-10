Дмитрий Патрушев: урожай зерна составит не менее 135 млн тонн

При благоприятной погоде в ближайшее время уборочные работы начнутся в других регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Д. Абрамов

По имеющимся оценкам, урожай зерна в этом году составит не менее 135 млн т, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном предварительным итогам посевной кампании, а также старту уборочных работ. «К уборке зерновых постепенно приступают аграрии Республики Крым. Прошу руководство регионов удостовериться, что для штатного проведения уборочной люди на местах обеспечены всем необходимым. Исходя из текущей ситуации, мы можем рассчитывать на достойные сборы по основным культурам», — отметил он.



При благоприятной погоде в ближайшее время уборочные работы начнутся в других регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в первую очередь в Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях. Астраханская область, Кабардино-Балкария и Краснодарский край начинают сбор картофеля и овощей.



В конце мая на итоговом заседании Коллегии Минсельхоза глава ведомства Оксана Лут говорила, что в этом году урожай будет выше, чем в 2024-м, не называя конкретных прогнозов. «При хорошей ожидаемой погоде мы должны собрать урожай больше, чем в прошлом году», — отмечала она, в то же время обращая внимание на некоторые опасения, связанные с погодой в Краснодарском крае и Ростовской области.



«Под урожай текущего года было посеяно почти 20 млн га озимых, 93% из которых сохранились в нормальном состоянии. Этот показатель выше прошлогоднего, — сравнил в ходе совещания Патрушев. — К весенним полевым работам в 2025 году российские аграрии приступили на неделю раньше среднемноголетних сроков. К настоящему моменту яровой сев уже проведен на площади более 52 млн га». В соответствии с утвержденной прогнозной структурой сева в этом году должны увеличиться площади под зерновыми, масличными, сахарной свеклой, овощами и картофелем, напомнил вице-премьер.



Системные меры, принятые правительством, создали базу для качественной подготовки к сезонным полевым работам, благодаря чему они завершаются без сбоев, подчеркнул Патрушев. По его словам, на поддержку аграриев направляется значительный объем федеральных средств, в том числе субсидируется закупка семян, удобрений и топлива. Также остается доступным льготное кредитование и сохраняются нефинансовые меры поддержки, направленные на обеспечение доступности удобрений и горюче-смазочных материалов. По итогам совещания Минсельхозу поручено продолжить практику проведения заседаний штабов и выездных совещаний, а также следить за динамикой доведения средств господдержки до аграриев.



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