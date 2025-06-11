Аналитики рассчитывают, что средняя урожайность зерновых в этом году восстановится до 28,9 ц/га Pixabay

Аналитическая компания «ПроЗерно» повысила прогноз урожая зерновых и зернобобовых на 0,92 млн т, до 130,3 млн т (без учета новых регионов), что на 3,5% выше результата прошлого года, но на 4,7% меньше среднего показателя за последние пять лет. В новых регионах валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 4,47 млн т, таким образом в целом производство может составить 134,75 млн т, что на 3,8% больше, чем в 2024 году.



В том числе урожай пшеницы по сравнению с 2024 годом может увеличиться на 0,7%, до 83,2 млн т, ячменя — на 8,7%, до 18,1 млн т, кукурузы — на 5%, до 14,65 млн т. «Кроме того, в 2025 году можно ожидать рекордного результата по зернобобовым культурам в 6,54 млн т против 5,37 млн т в 2024-м», — прогнозирует «ПроЗерно».



«Характерным моментом нового сезона является продолжающееся сокращение посевных площадей под зерновыми культурами до 45,01 млн га, это на 1,07 млн га меньше 2024 года», — отмечается в сообщении компании. При этом аналитики рассчитывают, что средняя урожайность зерновых в этом году восстановится до 28,9 ц/га, что на 6% выше прошлогоднего значения (27,3 ц/га).



Вице-премьер Дмитрий Патрушев накануне на совещании, посвященном предварительным итогам посевной кампании, а также старту уборочных работ, сказал, что по имеющимся оценкам, урожай зерна в этом году составит не менее 135 млн т. «Исходя из текущей ситуации, мы можем рассчитывать на достойные сборы по основным культурам», — отметил он.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на следующей неделе после очередного кроп-тура, проведенного аналитиками, может обновить прогноз урожая зерна, сказал поле.рф гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. «Скорее всего, прогноз по урожаю в Ростовской области и Краснодарском крае нам придется корректировать вниз. Но есть высокая вероятность, что эта коррекция вниз будет компенсирована повышением урожая и урожайности в других регионах, потому что там сложилась хорошая погода», — пояснил он. Сейчас ИКАР прогнозирует валовой сбор зерна на уровне 130-131 млн т, включая 83,8 млн т пшеницы.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

