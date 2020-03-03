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Компании
«Дальселькор» реализует проект по выращиванию, обработке, фасовке и хранению риса и сои
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
3 марта 2020
Проект реализуется на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский» в Приморье
журнал «Агроинвестор»
март 2020
Фото: Shutterstock

Структура китайской компании «Лянтай по научно-техническому развитию сельского хозяйства Хэйлунцзян» планирует вложить в проект около 3,3 млрд руб. до 2023 года. Производительность комплекса составит 50 тыс. т продукции в год, сообщает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). 

В эксплуатацию уже ввели основное здание комплекса по обработке, фасовке и хранению риса, который поставляется в торговые сети Приморского края, Амурской области, Бурятии, Забайкалья, а также в Китай и Монголию. Также построена сушильная башня, сформирована площадка для стоянки комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники. В рамках проекта обрабатываются 3 тыс. га в Спасском районе Приморского края, в перспективе инвестор может увеличить посевные площади до 30 тыс. га, для чего нужно расширить границы ТОР. Такое предложение АПИ уже внесло в Минвостокразвития, сказал гендиректор агентства Леонид Петухов. 

«Китайские партнеры заинтересовались возможностями, которые появились на Дальнем Востоке, благодаря новой экономической политике и преференциальным режимам», — уточнил инвестиционный директор АПИ Константин Леженин.

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