«Дальселькор» реализует проект по выращиванию, обработке, фасовке и хранению риса и сои

Структура китайской компании «Лянтай по научно-техническому развитию сельского хозяйства Хэйлунцзян» планирует вложить в проект около 3,3 млрд руб. до 2023 года. Производительность комплекса составит 50 тыс. т продукции в год, сообщает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).



В эксплуатацию уже ввели основное здание комплекса по обработке, фасовке и хранению риса, который поставляется в торговые сети Приморского края, Амурской области, Бурятии, Забайкалья, а также в Китай и Монголию. Также построена сушильная башня, сформирована площадка для стоянки комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники. В рамках проекта обрабатываются 3 тыс. га в Спасском районе Приморского края, в перспективе инвестор может увеличить посевные площади до 30 тыс. га, для чего нужно расширить границы ТОР. Такое предложение АПИ уже внесло в Минвостокразвития, сказал гендиректор агентства Леонид Петухов.



«Китайские партнеры заинтересовались возможностями, которые появились на Дальнем Востоке, благодаря новой экономической политике и преференциальным режимам», — уточнил инвестиционный директор АПИ Константин Леженин.

