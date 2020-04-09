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Рынки
В России начали активно декларировать зерно на экспорт
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
9 апреля 2020
Речь идет о повышенной активности в исполнении ранее заключенных экспортных сделок
В первую неделю апреля экспортеры хотели задекларировать на 11,7% больше зерна, чем в конце марта
Фото: Flickr.com

Активность экспортеров зерна в начале апреля резко выросла, хотя при этом вступила в действие квота на экспорт из России пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина. По его словам, экспортеры сейчас активно оформляют таможенные декларации для ранее закупленного зерна. «То есть речь идет не о повышенной активности трейдинга, а о повышенной активности в исполнении ранее заключенных экспортных сделок», — пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

Сославшись на данные «Центра агроаналитики» Минсельхоза, Зернин уточнил, что объем зерновых, предъявленных к декларированию на первой неделе нового квартала, составил 896,6 тыс. т, что на 11,7% больше показателя предыдущей недели и на 14,6% превышает средний показатель за предыдущие четыре недели. По словам Зернина, рост активности связан не с квотой, а с довольно серьезными стоками, заранее сформированными крупнейшими экспортерами, которые приступили к исполнению контрактов после прохождения квартальной отчетной даты.

При этом он считает, что до конца сезона не будет вывезено 7 млн т зерна. «Шансы полной выборки квоты крайне малы», — говорит Зернин. Более вероятно, что экспорт достигнет примерно 6,5 млн т, сказал Зернин, подчеркнув, что целью введения квоты было не ограничить вывоз, а задать пороговое значение экспорта, безопасное с точки зрения потребностей внутреннего рынка.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что экспортная квота в размере 7 млн т слишком маленькая для России. «В реальной жизни без ущерба зерновому балансу можно вывезти более 8 млн т пшеницы, ячменя и кукурузы», — прокомментировал он «Агроинвестору». «Смогут или не смогут экспортеры вывезти объем квоты — это вопрос риторический, — говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Я думаю, что больше 7 млн т никто вывозить и не захочет, так как сейчас не тот рынок». По его словам, ситуация может измениться только в том случае, если появятся новости, например, о плохом состоянии озимых в мире, но таких сообщений пока нет.

По словам Петриченко, на прошлой неделе тонна пшеницы с 12,5% протеина (FOB, Черное море) составляла $223, сейчас — $225. По информации Telegram-канала Refinitiv Agricultere на 8 апреля, в среднем пшеница стоит $222,5/т (FOB Новороссийск). Корбут считает, что цены достигли пика и далее будут уменьшаться. «Вопрос в том, насколько активно они будут снижаться. Не думаю, что это будет происходить очень интенсивно», — говорит он.

Директор аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский ранее рассказывал «Агроинвестору», что в апреле Россия может экспортировать меньше зерна, чем в марте. По прогнозу, в апреле объем вывоза зерна может составить 3-3,1 млн т, включая 2,4-2,45 млн т пшеницы, тогда как в марте показатель отгрузок, по предварительным данным, составил 3,78 млн т, в том числе 2,9 млн т пшеницы. Тем не менее, экспорт может быть выше показателей апреля прошлого года, когда за рубеж было отправлено 2 млн т зерна, включая 1,45 млн т пшеницы.

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