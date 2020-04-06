Импорт ржи в сезоне-2019/20 может составить 85 тысяч тонн

В последние годы данная агрокультура в Россию почти не поставлялась, объемы не превышали нескольких тысяч тонн, отметил он. По данным Россельхознадзора на основании выданных фитосанитарных сертификатов, с начала сезона по 25 февраля за рубежом было закуплено 33 тыс. т ржи.



В текущем сезоне рожь стала импортироваться в Россию впервые за три года для обеспечения потребностей мукомольных предприятий, уточняет директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. Основными поставщиками на российский рынок стали Латвия (46% общего объема импорта в Россию), Эстония (35%) и Польша (17,6%). «Исходя из темпов роста импорта и потребностей перерабатывающих предприятий, до конца сельхозгода (до 30 июня) в Россию может быть ввезено еще около 20-25 тыс. т ржи», — прогнозирует Тюрина.



В 2019 году урожай ржи в России был минимальным с 1991 года и составил около 1,43 млн т против 1,9 млн т в 2018-м. Это результат уменьшения посевных площадей до рекордно низкого уровня в 850 тыс. га, поясняет Тюрина. На фоне падения валового сбора ржи производство ржаной муки выросло на 3,4% и составило 653,2 тыс. т. «Рост спроса на рожь со стороны производителей муки при сокращении рыночных ресурсов и стал фактором возникновения дефицита ржи на внутреннем рынке», — отмечает она. Превышение спроса над предложением привело к повышению цен, отказу от экспорта и увеличению импорта.

