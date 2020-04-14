Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
73.449
eur
80.387
moex
2640.61
brent
31.58
пшеница
549.2
сахар
10.17
Рынки
Экспортные цены на российскую пшеницу продолжили расти
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
14 апреля 2020
Тонна пшеницы с 12,5% протеина в глубоководных портах Черного моря стоит $225
Цены увеличились из-за экспортных ограничений, укрепления рубля и засухи на юге страны
Фото: Flickr.com

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина (FOB, Черное море) выросли на $3 и составили $225/т. Цены повышаются из-за ограничения экспорта зерна, которое ввели Румыния, Украина и Россия. Также роль сыграло укрепление курса рубля, сообщает Reuters.

По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы за неделю поднялась с $224/т до $227/т, что связано с укреплением рубля и засушливой погодой на юге страны. «СовЭкон» зафиксировал повышение цены на $3 за прошлую неделю, до $225/т. Пшеница нового урожая поднялась в цене со $198 до $202 за тонну.

«Погода остается неблагоприятной для нового урожая. Эта неделя была сухой в большинстве регионов сева озимых. Урожай пока в порядке, но в ближайшие недели ему очень будет нужен хороший полив, особенно на Юге России», — говорится в обзоре «СовЭкона» (цитата по Reuters).

О необходимости дождей на прошлой неделе сказал и первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, при этом все же подтвердив прежний прогноз урожая зерна на уровне 125,3 млн т. «Ряд южных регионов обеспокоен тем, что в метровом слое почвы недостаточный объем влаги после зимы. Надеюсь, что в ближайшие два месяца природа позволит восполнить дефицит, и мы будем видеть конкретный сценарий, — говорил Хатуов. — Мы ждем, что осадки, необходимые для вегетации агрокультур, мы получим в полном объеме». С определенным дефицитом влаги из зимы вышли основные зернопроизводящие регионы — Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская область, уточнял замминистра.

По данным «СовЭкона», с начала сезона по 9 апреля Россия экспортировала 32,1 млн т зерна, что на 15% меньше аналогичного периода прошлого сезона. Экспорт пшеницы составил 27,6 млн т (на 13% меньше), ячменя — 2,53 млн т (на 37% меньше), кукурузы — 1,91 млн т (на 8% меньше). Экспорт зерна в апреле ожидается на уровне 3,3 млн т, из которых 2,8 млн т — пшеница. «Мы ожидаем скорого замедления экспорта, но сейчас все выглядит так, что квота будет полностью выбрана», — считают аналитики «СовЭкона». Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько ранее рассказывал «Агроинвестору», что объем экспорта зерна в апреле составит около 4 млн т, если погода не внесет свои коррективы и не будет проблем с COVID-логистикой. «А в мае, когда экспортеры будут крайне осторожны, уже будет меньше», — говорил он.

«В апреле экспорт зерна может быть на уровне около 3,5-3,7 млн т, а может быть и выше (в марте было 3,81 млн т). Остаток зерна на май-июнь составляет около 3,5 млн т», — оценивал директор аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Снижение экспорта к концу сезона — традиционное явление, которое усиливается прогнозами рекордных урожаев зерна. При этом спрос со стороны импортеров есть, и он выше, чем обычно в конце сезона, но он не настолько значительный, чтобы привести к росту объемов вывоза.

Сейчас в России действует квота на вывоз зерна за пределы ЕАЭС — 7 млн т до конца сезона. По мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, в этом сезоне квота не должна создать сложностей для рынка. Однако, по мнению эксперта, ограничительная квота — в принципе «плохое решение», и она не нужна. Через какое-то время темпы отгрузок зерна все равно бы упали, поскольку внутренние цены вырастут до такого уровня, когда поставки за рубеж станут нерентабельными, рассказывал Сизов РБК.

Кроме ограничения экспорта для стабилизации цен на внутреннем рынке с 13 апреля Минсельхоз возобновил товарные интервенции. В первый день на торги из госфонда было выставлено 200 тыс. т зерна, продано 121,4 тыс. т на 1,39 млрд руб. Также торги на Национальной товарной бирже пройдут 14,15 и 17 апреля.

Показать еще

Статьи по теме
Минсельхоз США понизил прогноз экспорта российской пшеницы
Россия сохранит первенство в мировом экспорте пшеницы
Правительство ввело квоту на экспорт зерна
Экспортные цены на пшеницу вернулись к двухмесячному максимуму
Интервенции на рынке зерна могут начаться с 13 апреля

Читайте такжеNew Holland FR. Отзывы сельхозпроизводителей о кормоуборочных комбайнах этой серииПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
«Агроинвестор»
Правительство предлагает вовлекать в оборот невостребованные земельные доли
«Агроинвестор»
Производство мяса в этом году должно вырасти на 2%
«Агроинвестор»
За неделю пшено в опте подорожало на 2,4 тысячи рублей
«Агроинвестор»
НИФИ: многие регионы не раскрывают информацию о субсидиях
«Агроинвестор»
Продовольственный кризис как побочный эффект борьбы с пандемией
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией