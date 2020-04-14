Экспортные цены на российскую пшеницу продолжили расти

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина (FOB, Черное море) выросли на $3 и составили $225/т. Цены повышаются из-за ограничения экспорта зерна, которое ввели Румыния, Украина и Россия. Также роль сыграло укрепление курса рубля, сообщает Reuters.

По информации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы за неделю поднялась с $224/т до $227/т, что связано с укреплением рубля и засушливой погодой на юге страны. «СовЭкон» зафиксировал повышение цены на $3 за прошлую неделю, до $225/т. Пшеница нового урожая поднялась в цене со $198 до $202 за тонну.



«Погода остается неблагоприятной для нового урожая. Эта неделя была сухой в большинстве регионов сева озимых. Урожай пока в порядке, но в ближайшие недели ему очень будет нужен хороший полив, особенно на Юге России», — говорится в обзоре «СовЭкона» (цитата по Reuters).

О необходимости дождей на прошлой неделе сказал и первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, при этом все же подтвердив прежний прогноз урожая зерна на уровне 125,3 млн т. «Ряд южных регионов обеспокоен тем, что в метровом слое почвы недостаточный объем влаги после зимы. Надеюсь, что в ближайшие два месяца природа позволит восполнить дефицит, и мы будем видеть конкретный сценарий, — говорил Хатуов. — Мы ждем, что осадки, необходимые для вегетации агрокультур, мы получим в полном объеме». С определенным дефицитом влаги из зимы вышли основные зернопроизводящие регионы — Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская область, уточнял замминистра.

По данным «СовЭкона», с начала сезона по 9 апреля Россия экспортировала 32,1 млн т зерна, что на 15% меньше аналогичного периода прошлого сезона. Экспорт пшеницы составил 27,6 млн т (на 13% меньше), ячменя — 2,53 млн т (на 37% меньше), кукурузы — 1,91 млн т (на 8% меньше). Экспорт зерна в апреле ожидается на уровне 3,3 млн т, из которых 2,8 млн т — пшеница. «Мы ожидаем скорого замедления экспорта, но сейчас все выглядит так, что квота будет полностью выбрана», — считают аналитики «СовЭкона». Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько ранее рассказывал «Агроинвестору», что объем экспорта зерна в апреле составит около 4 млн т, если погода не внесет свои коррективы и не будет проблем с COVID-логистикой. «А в мае, когда экспортеры будут крайне осторожны, уже будет меньше», — говорил он.

«В апреле экспорт зерна может быть на уровне около 3,5-3,7 млн т, а может быть и выше (в марте было 3,81 млн т). Остаток зерна на май-июнь составляет около 3,5 млн т», — оценивал директор аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Снижение экспорта к концу сезона — традиционное явление, которое усиливается прогнозами рекордных урожаев зерна. При этом спрос со стороны импортеров есть, и он выше, чем обычно в конце сезона, но он не настолько значительный, чтобы привести к росту объемов вывоза.

Сейчас в России действует квота на вывоз зерна за пределы ЕАЭС — 7 млн т до конца сезона. По мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, в этом сезоне квота не должна создать сложностей для рынка. Однако, по мнению эксперта, ограничительная квота — в принципе «плохое решение», и она не нужна. Через какое-то время темпы отгрузок зерна все равно бы упали, поскольку внутренние цены вырастут до такого уровня, когда поставки за рубеж станут нерентабельными, рассказывал Сизов РБК.

Кроме ограничения экспорта для стабилизации цен на внутреннем рынке с 13 апреля Минсельхоз возобновил товарные интервенции. В первый день на торги из госфонда было выставлено 200 тыс. т зерна, продано 121,4 тыс. т на 1,39 млрд руб. Также торги на Национальной товарной бирже пройдут 14,15 и 17 апреля.