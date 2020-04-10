Минсельхоз США понизил прогноз экспорта российской пшеницы

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в апрельском обзоре понизила прогноз экспорта пшеницы из России на 1,5 млн т — до 33,5 млн т. Снижение экспорта связано с низкими темпами отгрузки и введением квоты на вывоз зерна из России в объеме 7 млн т, говорится в документе. При этом потенциал вывоза из ЕС, наоборот, повышен на 1,5 млн т также до 33,5 млн т.

К концу марта Россия экспортировала более 28 млн т пшеницы и, как ожидается, вывезет еще около 5 млн т до конца сезона, говорится в отчете. «Экспорт кукурузы, ячменя и ржи прогнозируется на уровне около 2 млн т в течение этого период. Общий прогнозируемый экспорт зерна не будет превышать установленную квоту», — говорится в отчете. Конечные запасы пшеницы оцениваются в 8,4 млн т.

Распространение COVID-19 вызвало опасения по поводу продовольственной безопасности в мире. Когда одни страны вводили ограничения, другие — объявляли тендеры на дополнительные закупки. Следовательно, цены выросли, однако торговля не столь активна, а запасы пшеницы в мире находятся на рекордных уровнях — 292 млн т, что на 5,3% больше, чем сезоном ранее, оценили американские аналитики.

В отчете также говорится, что почти во всем мире цены на пшеницу в марте были достаточно высокими из-за слухов о дефиците на рынке и разговоров об ограничении экспорта. В России цены на пшеницу в марте составляли в среднем $224/т, тогда как в феврале тонна стоила $214. Однако рост был ограничен ослаблением рубля, отмечают аналитики USDA.

Прогноз экспорта пшеницы в 33,5 млн т не учитывает отгрузки зерна из Крыма, уточняет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Прибавляем 1 млн т и получаем 34,5 млн т, что соответствует текущему прогнозу ИКАР», — прокомментировал он «Агроинвестору». При этом предыдущая американская оценка в 35 млн т была завышена, считает эксперт. «То есть с Крымом по предыдущему прогнозу получалось 36 млн т. Сейчас они оценку понизили и правильно сделали», — считает он.

По словам Рылько, в целом объем экспорта зерна в апреле составит около 4 млн т, если погода не внесет свои коррективы и не будет проблем с COVID-логистикой. «А в мае, когда экспортеры будут крайне осторожны, уже будет меньше», — заключил он.

По оценке Российского зернового союза, экспорт пшеницы в этом сезоне составит 32-34 млн т. «Говорили, что потенциал у нас больше, но потенциал — это потенциал, и все-таки есть квота», — отмечал вице-президент союза Александр Корбут.

Директор аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский считает, что Россия до конца сезона сможет вывезти 7 млн т, предусмотренных квотой. «Уже в апреле экспорт может быть на уровне около 3,5-3,7 млн т, а может быть и выше (в марте было 3,81 млн т). Остаток зерна на май-июнь составляет около 3,5 млн т, так что вполне реально», — рассказал он «Агроинвестору». По оценкам Союза экспортеров зерна, до конца сезона Россия экспортирует примерно 6,5 млн т зерна, писал «Интерфакс». По информации Минсельхоза на 10 апреля, в рамках действия квоты было задекларировано к отгрузкам 1,2 млн т зерна.

Снижение экспорта к концу сезона — традиционное явление, которое усиливается прогнозами рекордных урожаев зерна, говорил ранее Павенский. При этом спрос со стороны импортеров есть, и он выше, чем обычно в конце сезона, но он не настолько значительный, чтобы привести к росту объемов вывоза.

Россия планирует сохранить позицию крупнейшего экспортера пшеницы на мировом рынке, сообщила пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, пишет ТАСС. «В дальнейшем Россия продолжит наращивать торговлю продовольствием как с Саудовской Аравией, так и с другими приоритетными рынками, благодаря чему мы, в том числе планируем сохранить позицию крупнейшего экспортера пшеницы на мировом рынке», — сказал министр. Прогноз российского Минсельхоза по экспорту пшеницы в этом сезоне составляет 36 млн т, всего зерна — 45 млн т.