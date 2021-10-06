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Russian Crop Production — 2021/22

Аналитика

Россельхозбанк: за пять лет урожайность зерновых в России выросла на 23%

Развитию отрасли помогает внедрение современных технологий и обновление сельхозтехники

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Лидером по урожайности за последние пять лет стал Краснодарский край
«Ростсельмаш»
Лидером по урожайности за последние пять лет стал Краснодарский край
«Ростсельмаш»

За последние пять лет средняя урожайность зерновых в России выросла на 23% и достигла 28 ц/га. Об этом начальник управления отраслевой и технологической экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков рассказал на одной из панельных дискуссий выставки «Золотая осень-2021», сообщила пресс-служба банка. При этом, например, в Черноземье за 20 лет урожайность увеличилась в среднем в два раза, отметил он.

В Ростовской области и Краснодарском крае рост составил 40-50%. «В Курской и Белгородской областях урожайность вплотную приблизились к лидеру — Краснодарскому краю, тогда как 15-20 лет назад эффективность зернового хозяйства в этих регионах была в 1,5-2 раза ниже», — сравнил Жиляков.

Лидером по урожайности за последние пять лет стал Краснодарский край с показателем 56,6 ц/га, однако другие регионы приближаются к нему за счет опережающих темпов роста, и среди них не только Черноземье, но и Брянская область с приростом средней урожайности за пять лет на 212%, а также Пензенская область с плюс 125%, сказал Жиляков. По его словам, основная причина роста урожайности в Центральной России и других регионах — внедрение современных технологий, переход на научно обоснованное земледелие, обновление сельхозтехники. В крупных компаниях урожайность зерновых и других агрокультур на 20-30% выше, чем в среднем по региону, добавил он.

Драйвером роста отрасли за последние пять лет Россельхозбанк считает экспорт, доля которого в балансе использования зерна за это время не опускалась ниже 40%. По словам Жилякова, почти все «свободное» зерно вывозится благодаря развитию транспортной инфраструктуры. Сейчас реализуется ряд инвестпроектов по совершенствованию логистических возможностей суммарной мощностью 25 млн т в Азово-Черноморском бассейне и на Балтике, напомнил он. Их реализация увеличит общую мощность зерновых терминалов до более чем 80 млн т, что вдвое превысит текущий объем экспорта, отметил Жиляков.

Екатерина Шокурова 

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