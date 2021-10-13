Минсельхоз: урожай зерна позволит обеспечить потребности внутреннего и экспортного рынков

Минсельхоз США в октябрьском отчете оставил без изменения свой прогноз валового сбора пшеницы в России Pixabay

Урожай зерна в России в 2021 году позволит обеспечить внутренние потребности страны и ее экспортный потенциал, говорится в сообщении Минсельхоза. По данным 12 октября, намолочено 111,8 млн т зерна, остается убрать зерновые еще примерно с 5 млн га. «Существенным образом процесс осложняет погода. Тем не менее, по нашим прогнозам, урожай зерновых в 2021 году позволит в полном объеме выполнить индикатор госпрограммы, обеспечить внутренний рынок и внешнеторговый потенциал», — подчеркнул глава ведомства Дмитрий Патрушев.



Минсельхоз ожидает урожай зерна на уровне 127,4 млн т, в том числе 81 млн т пшеницы. Минсельхоз США в октябрьском отчете оставил без изменения свой прогноз валового сбора пшеницы в России — 72,5 млн т без учета Крыма. Накануне свою оценку урожая на 0,1 млн т до 75,5 млн т понизил аналитический центр «СовЭкон». Корректировка связана с большей, чем обычно, долей несобранной пшеницы. В частности, аналитики центра ожидают, что в Оренбургской области, которая является крупнейшим производителем пшеницы в долине Волги (1,7 млн га), не соберут около 25% урожая, пишет ТАСС со ссылкой на «СовЭкон». «Это частично компенсировалось увеличением урожая на Юге и в Сибири», — добавили в центре.



В середине сентября Российский зерновой союз (РЗС) повысил прогноз урожая зерна в России в этом году со 118 млн т до 119,5 млн т, говорила «Интерфаксу» глава аналитического департамента РЗС Елена Тюрина. Прогноз сбора пшеницы был повышен с 76 млн т до 78-78,5 млн т. По ее словам, основной причиной для корректировки стало сокращение разрыва в урожайности по сравнению с прошлым годом.



По данным подведомственного Минсельхозу «Центра Агроаналитики» на 12 октября, зерновые и зернобобовые обмолочены с 42,3 млн га, собрано 111,8 млн т зерна. Из них пшеница убрана с 27,2 млн га, намолочено 76,4 млн т. Ячмень — с 7,8 млн га (18,5 млн т), кукуруза на зерно — с 1,1 млн га (5,6 млн т). В прошлом году на аналогичную дату зерновые были убраны с 44,6 млн га, намолочено было 128,3 млн т зерна при урожайности 28,7 ц/га. В том числе пшеница была обмолочена с 28 тыс. га, урожай составлял 87 млн т при урожайности 30,3 ц/га).

