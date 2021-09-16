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Russian Crop Production — 2021/22

Аналитика

Российский зерновой союз повысил прогноз урожая зерна

Основной причиной стало сокращение разрыва в урожайности по сравнению с прошлым годом

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

К 16 сентября сбор зерна достиг 100 млн тонн
Д. Абрамов
К 16 сентября сбор зерна достиг 100 млн тонн
Д. Абрамов

Российский зерновой союз (РЗС) повысил прогноз урожая зерна в России в этом году со 118 млн т до 119,5 млн т, сказала «Интерфаксу» глава аналитического департамента РЗС Елена Тюрина. По ее словам, основной причиной для корректировки стало сокращение разрыва в урожайности по сравнению с прошлым годом. «Если на 1 сентября урожайность была на 12% ниже, то на 15 сентября разрыв сократился до 9,6%», — сказала она агентству.

Тюрина также отметила, что прогноз сбора пшеницы повышен с 76 млн т до 78-78,5 млн т. «Здесь тоже разрыв по урожайности сократился к 15 сентября до 7,7% с 11% на начало месяца, — подчеркнула она. — Если раньше мы оценивали экспортный потенциал по пшенице в текущем сельхозгоду в 34 млн т, то, думаю, до 35,5-36 млн т дойдем». РЗС повысил прогноз, поскольку сбор зерна перемещается в сибирские регионы, где сложились более благоприятные условия для урожая, «что и привело к сокращению разрыва в показателе урожайности», заключила Тюрина.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что «апокалиптические прогнозы от USDA и некоторых наших "экспертов" не имеют ничего общего с реалиями текущей уборочной кампании». «Очень хорошо, что РЗС привел свои расчеты в соответствие с действительностью. Мы считаем, что 78 млн т — минимальный объем сбора пшеницы в текущем сезоне», — добавил Зернин. Минсельхоз США в сентябрьском обзоре оставил без изменения прогноз валового сбора пшеницы в России — 72,5 млн т без учета Крыма.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько оценивает общий валовой сбор в этом году в диапазоне 117,5-120 млн т. Эксперт сказал «Агроинвестору», что в том числе урожай пшеницы составит 74-75 млн т, ячменя — 17,5-18 млн т, кукурузы — 14-14,5 млн т.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году в России соберут 127,4 млн т зерна, в том числе 81 млн т пшеницы. В 2020-м урожай составил 133,5 млн т, включая 85,9 млн т пшеницы. Согласно последней публичной оценке «СовЭкона», валовой сбор зерна в этом году составит 122 млн т, в том числе 75,4 млн т пшеницы. «ПроЗерно» оценивает урожай зерна в 119 млн т, из них 75 млн т пшеницы, 18,2 млн т ячменя и 14 млн т кукурузы.

По данным подведомственного Минсельхозу «Центра агроаналитики» на 16 сентября, зерновые и зернобобовые обмолочены с 37,8 млн га, собрано 100 млн т зерна при средней урожайности 26,5 ц/га. В том числе урожай пшеницы составляет 71,1 млн т при урожайности (28,8 ц/га), ячменя — 17,6 млн т (24 ц/га), кукурузы — 1,4 млн т (45,4 ц/га). Год назад к этому времени сбор зерна был на уровне 115,6 млн т, средняя урожайность составляла 29,2 ц/га. В том числе было намолочено 82,5 млн т пшеницы (31,2 ц/га), 21 млн т ячменя (27,3 ц/га) и 1,2 млн т кукурузы (39,2 ц/га).

Екатерина Шокурова 

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