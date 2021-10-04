Средний урожай при рекордном севе. Валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 119-122 млн т

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В основных зернопроизводящих регионах к середине сентября уборка зерновых уже завершилась. Масштабных катаклизмов с производством в этом году не наблюдалось, однако урожайность и качество зерна в некоторых регионах будут хуже ожидаемого из-за погоды. В первые недели после уборки аграрии новый урожай в основном придерживали, но высокие цены, возможно, вскоре оживят продажи, прогнозируют эксперты

Урожай зерна в этом году однозначно не будет рекордным. Такого мнения придерживаются все эксперты. По оценке аналитического центра «СовЭкон», сделанной в начале сентября, российские аграрии соберут 122 млн т, из них 75,4 млн т пшеницы. «ПроЗерно» в этом году прогнозирует общий урожай зерна в 119 млн т, включая 75 млн т пшеницы, 18,2 млн т ячменя и 14 млн т кукурузы. Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ) отмечает, что результаты уборочной кампании 2021 года не дотягивают до показателей последних лет: всего будет получено 115-120 млн т зерна, в том числе 72-77 млн т пшеницы. «Однако можно с уверенностью констатировать, что валовой сбор в совокупности с высокими переходящими остатками позволит полностью обеспечить народно-хозяйственные нужды страны и сформировать весомый экспортный потенциал», — подчеркивает президент НСЗ Павел Скурихин. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в середине августа говорил о 122 млн т, из них 77 млн т пшеницы. Однако к середине сентября виды на урожай существенно ухудшились, отмечал тогда гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



Прогноз не оправдался



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут полагает, что производство пшеницы будет ниже, чем озвучивалось в официальном прогнозе российского Минсельхоза, который в середине августа составлял 81 млн т (всего зерна, по оценке агроведомства, аграрии должны собрать 127,5 млн т), но выше, чем ожидал в сентябре Минсельхоз США (72,5 млн т). «Однозначно Россия соберет пшеницы больше, чем считает американское ведомство — в районе 76,5 млн т, — говорит он. — Урожай в 72,5 мог бы быть при тотальной засухе по всей стране, которая наблюдалась в 2010-м, однако в этом году ее нет». Эксперт уверен, что урожай получится хороший, он полностью обеспечит все потребности страны с громадным запасом. Тем не менее в ряде зернопроизводящих регионов погодные условия все же не благоприятствовали аграриям, признает Корбут.



Так, некоторые районы понесли большие потери озимых, что негативно повлияло на итоговый результат. «Производители пересевали погибшие озимые яровыми, которые всегда дают урожайность примерно в полтора-два раза ниже», — напоминает эксперт РЗС. Потери по озимым оказались гораздо более существенными, чем ожидалось, в результате чего площади уборки озимых были значительно ниже, чем в 2020-м, рассказывает директор «СовЭкона» Андрей Сизов. Неблагоприятная погода и не лучшая зимовка озимых конвертировались в относительно низкую урожайность в Центре, Поволжье и на Урале, что частично компенсируется почти рекордным урожаем на Юге, добавляет он. По данным НСЗ, площади потерь озимых составили 2,5 млн га, а затяжная весна не позволила своевременно и качественно произвести пересев этих площадей яровыми.



Осенью прошлого года был рекордный сев озимых, вместе с зеленым кормом площадь под ними составляла 19,4 млн га, сообщает гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко. Однако из-за их существенной гибели рекорд посевных площадей не привел к рекордному урожаю. Кроме того, согласно уточненным данным Росстата, площади под кукурузой под урожай 2021 года тоже меньше ожидаемого — 2,97 млн га против прогнозируемых ранее более 3 млн га. Сказались на результатах производства и засушливые явления в ряде регионов. «Еще в июле мои оценки были в районе 123 млн т зерна, причем этот прогноз был один из самых пессимистичных, однако даже данный показатель пришлось понижать с учетом всех негативных факторов», — поясняет эксперт.



Высокий температурный фон с недостатком влаги в летний период привел к уменьшению планового объема урожая и снижению качественных показателей, а ливневые дожди, иногда переходившие в наводнения, полностью лишали некоторых сельхозпроизводителей выращенного урожая, рассказывает Скурихин. Он также обращает внимание на значительный разброс показателей урожайности пшеницы по регионам страны. «Ежегодным лидером, несмотря на частичную потерю озимых посевов, остается Краснодарский край — 63,5 ц/га. В то же время из-за неблагоприятных погодных условий наблюдается резкое снижение урожайности в Поволжье и Центральном Черноземье, — информирует он. — В пяти регионах Поволжья объявлена чрезвычайная ситуация, что отразилось на снижении урожайности по сравнению с прошлым годом в два раза и более, в сентябре в среднем по макрорегиону она находилась на уровне порядка 16 ц/га, а, например, в Оренбургской области — немногим более 8 ц/га». Всего же в текущем году от природных катаклизмов — засухи в одних регионах и наводнений или града в других — пострадало 13 регионов страны, в них был объявлен режим чрезвычайной ситуации, дополняет Скурихин. По предварительным данным аграрии оценивают ущерб более чем в 19 млрд руб.







По мнению Сизова, ситуация с урожайностью и качеством зерна усугубилась действием экспортных пошлин. «Местами производители стали экономить на обработках и подкормке, некоторые фермеры признают, что у них в районах урожайность несколько ниже, чем могла бы быть даже при такой погоде, — знает он. — Кроме того, ряд хозяйств получили зерно относительно невысокого качества по ряду показателей, что говорит об экономии на СЗР».



Группа «Сюкден» завершила в этом году уборку зерновых на Юге 27 июля, в Центре и Поволжье — 18 и 22 августа соответственно. Урожай зерна получился на 35% меньше, чем в прошлом году, что связано с пересевом озимых и засухой. «Недостаток влаги в период формирования зерна в Центре вылился в снижение урожайности пшеницы и ячменя. Кроме того, озимую пшеницу пересевали яровой, которая уступает по уровню урожайности», — отмечает финансовый директор «Сюкдена» Глеб Тихомиров.



«АгроГард» в этом году зерновые убрал вовремя, валовой сбор озимой пшеницы в бункерном весе составил 313,7 тыс. т. Основной фактор, повлиявший на урожай, — погода: засушливая погода в период осеннего сева, недостаток почвенной влаги, холодная весна, дождливое лето на Юге и аномально высокие летние температуры в Центре, перечисляет гендиректор компании Павел Царев. В период уборки, впрочем, особых проблем не возникало. «Были типичные ситуации — некоторые участки полегли из-за сильных ветров, случались некритичные отказы техники», — делится топ-менеджер. Темпы уборочной выдерживались на уровне среднемноголетних значений.



Урожай в первую очередь зависим от погоды Лидия Кухаренко, главный агроном концерна «Покровский» Добиваться высоких показателей по качеству и урожайности зерна предприятиям нашей группы позволяют технологии и научно обоснованная культура земледелия. Однако погодные факторы, особенно если речь идет о природных катаклизмах, с которыми в этом году пришлось столкнуться кубанским аграриям, играют немаловажную роль в формировании урожая.

Наши хозяйства в этом году достигли хороших показателей по урожайности основных агрокультур — пшеницы и ячменя. Они выше средних по Краснодарскому краю, но если бы не погодные факторы, то урожай мог бы быть больше. Своевременный сев озимых осенью и мягкая зима позволили нам получить весьма многообещающие всходы озимых весной, густота посевов и кущение растений внушали оптимизм. Однако избыток влаги в начале лета уничтожил около 20% будущего урожая — проливные дожди и шквалистый ветер почти не прекращались на Кубани с апреля по июнь. Это очень хорошо заметно по разнице в результатах у тех хозяйств концерна, которые не задели ливни и град: колос на их полях устоял, что позволило ему полностью налиться и сформировать хороший урожай.

Так, наивысшую урожайность в текущем году среди всех наших предприятий показал племзавод «Бейсуг» в Приморско-Ахтарском районе. Урожайность ячменя на полях хозяйства достигала рекордных 95,2-97,8 ц/га. Для сравнения, в среднем по краю этот показатель составляет 61,7 ц/га, а в среднем по хозяйствам «Покровского» — 68 ц/га. Аналогичная картина сложилась и по пшенице: лидерами стали племзавод «Бейсуг» и семеноводческая агрофирма «Русь» (Тимашевский район) с показателями урожайности 87-88 ц/га. В крае средний сбор с гектара пшеницы составлял 60,1 ц, а в нашем концерне 63,6 ц.

Аномальная жара на Урале и в Поволжье



Летняя погода в этом году оказалась менее благоприятной, чем ожидалось несколько месяцев назад: в ряде регионов было очень жарко и засушливо, температуры превышали средний уровень на 3-6 ºС, рассказывает Сизов. Особенно это было заметно на Урале, а также в Среднем и Верхнем Поволжье. «На Южном Урале и в юго-восточной части Поволжья сложилась тревожная ситуация, которая началась еще в апреле и не развеивалась до начала осени, — подтверждает Владимир Петриченко. — Если в этих регионах весной начинается засуха, то она продолжается вплоть до октября». По прогнозам эксперта, из-за этого на Урале будет собрано лишь около 3,6 млн т зерна, что близко к показателю 2012 года, когда урожай зерна в макрорегионе составил 3,4 млн т. В Челябинской области урожай останется на уровне провального прошлого года — 1 млн т, в Курганской, Свердловской, Тюменской областях ожидается его снижение на 20-30% относительно 2020-го, уточняет Петриченко.



В качестве одного из наиболее неблагоприятных регионов Поволжья в плане урожая зерна в этом году Корбут называет Татарстан. «Там была засуха и ожидается резкое снижение производства», — прогнозирует он. «ПроЗерно» оценивает урожай зерна в Татарстане на уровне 2,4-2,5 млн т — это более чем на 52% меньше уровня прошлого года. «В Башкирии и Оренбургской области валовый сбор тоже существенно сократится — на 43% и 45% соответственно», — добавляет Петриченко. В целом, по его оценкам, урожай зерна в Поволжье будет на уровне 20 млн т — на 38% ниже, чем в 2020 году. «Однако в прошлом году в Поволжье было собрано 32,2 млн т зерна, что является абсолютным рекордом для округа», — обращает внимание эксперт. Если сравнить урожай этого года со среднемноголетним показателем, то сокращение будет несколько меньше — на 24%.



Жара, которая сопровождала основную часть вегетационного периода в кукурузных регионах — южной части Черноземья, на Юге и в Поволжье — очень неблагоприятно сказывается и на производстве кукурузы, продолжает Петриченко. «Нам повезет, если мы сможем собрать ее около 14 млн т», — говорит он. ИКАР ранее прогнозировал сбор данной агрокультуры в 14,5 млн т, однако снизил свой прогноз на 0,5 млн т.



В хозяйствах группы «Сюкден», расположенных в Поволжье, из-за более позднего срока начала уборки около 10% зерновых не успели убрать до дождей. В результате возникли потери объема (осыпание зерна) и качества — до 30% пшеницы проросло, делится Тихомиров.



Поволжский агрохолдинг «Зерно жизни» завершил уборку зерновых и зернобобовых, кроме кукурузы, к началу сентября. Сбор последней начался несколько позже. Этой агрокультурой у «Зерна жизни» было занято менее 2,5 тыс. га. Урожайность кукурузы в самых южных хозяйствах агрохолдинга — «РосТок» (в Саратовской области) и «Степное» (в Самарской) — очень низкая — 9,5 ц/га и 12,5 ц/га соответственно. В северных районах Самарской области в предприятиях «Зерна жизни» «Отава» и «Борма» ситуация с кукурузой обстоит намного лучше, ее урожайность составила 49 ц/га и 70 ц/га соответственно. «К сожалению, общие результаты гораздо хуже прошлогодних», — констатирует директор компании Андрей Зорин. Средняя урожайность озимой и яровой пшеницы вполовину ниже, чем в 2020-м. В меньшей степени засуха отразилась на горохе, но и его урожай сократился на 25-30%. «А вот нут порадовал, его сбор с гектара на 11% больше, чем годом ранее», — доволен руководитель. Правда, бобовых агрокультур в хозяйствах холдинга было посеяно совсем немного, поэтому в целом Зорин называет год трудным для компании. С другой стороны, получилось очень высоким качество пшеницы. Подавляющую часть урожая можно отнести ко второму классу. Протеин в ней находится на уровне 17%. «Такого не было ни разу за все 22 года нашего агропроизводства», — уверяет топ-менеджер.



Юг может обновить рекорд



Обратная ситуация с урожаем в южных регионах. Там погода была в целом благоприятной, отмечает Сизов. «Особенно хорошо сложилась ситуация на Кубани и в Ростовской области. Последняя получила крупнейший в своей истории сбор ранних зерновых почти в 13 млн т», — информирует Александр Корбут. Владимир Петриченко прогнозирует рекордный урожай на Кубани — 14,9 млн т всего зерна. Ситуацию с производством в большинстве южных регионов он называет благоприятной, хотя в целом по ЮФО рекордного валового сбора зерновых не ожидается, он будет хорошим и составит 34,2 млн т. Рекорд в округе был в 2017-м, когда там было собрано 35,8 млн т. В Ставропольском крае по сравнению с прошлым годом, когда урожай был очень низким, производство ожидается в 1,5 раза выше — 8,7 млн т. «Однако это не рекорд, а средний сбор за последние пять лет», — акцентирует внимание эксперт «ПроЗерна».



Гендиректор агрофирмы «Целина» из Ростовской области Виктор Бородаев считает этот год благоприятным для предприятия и отмечает, что урожай зерновых был высоким в основном благодаря погодным условиям. «С осени прошлого года погода была неблагоприятной, однако весной выпало достаточно осадков, и мы получили урожай гораздо выше, чем в прошлом году», — делится он. Урожайность пшеницы в компании составила 53 ц/га.



Концерн «Покровский» под урожай этого года увеличил посевы озимых: пшеницы — на 9 тыс. га до 104 тыс. га, ячменя на 1,4 тыс. га до 10,4 тыс. га. Хозяйства холдинга завершили уборку ранних зерновых к началу сентября. Общий валовой сбор составил более 730 тыс. т, из них пшеницы — 662,4 тыс. т, ячменя — 70,6 тыс. т. Пшеница получилась в основном продовольственного качества: более 90% зерна — третьего и четвертого класса. Средняя урожайность пшеницы — 63,6 ц/га, ячменя — 68 ц/га. «Высоких показателей качества и урожайности мы добились благодаря строгому соблюдению современных агротехнологий, использованию элитных сортов семян и новейшей сельхозтехники, которую применяли аграрии группы на своих полях, — рассказывает управляющий агробизнесом «Покровского» Станислав Кашуба. — Кроме того, благодаря грамотно выстроенной схеме защиты растений нам удалось избежать поражения зерна фузариозом». Собранный урожай будет храниться на собственных элеваторах концерна, в его составе их пять суммарной мощностью 500 тыс. т.



Также хозяйства «Покровского» завершили уборку зернобобовых. В этом году яровым горохом было занято более 10,5 тыс. га, урожай составил 44,6 тыс. т. «Средняя урожайность очень высокая — 44 ц/га, на некоторых полях — до 55,3 ц/га», — доволен руководитель. Посевы под кукурузой составили 20,2 тыс. га. На первую декаду сентября было убрано 42% площадей. Средняя урожайность по всем хозяйствам превышала 50 ц/га. При этом на одном из предприятий компании — племзаводе «Воля» — сбор с гектара достиг 72 ц/га, что дает основания рассчитывать на высокий урожай, надеется Кашуба.



Тем не менее уборочная кампания-2021 проходила в непростых погодных условиях, признает главный агроном «Покровского» Лидия Кухаренко. «Сильные дожди и ветра в апреле — июне повредили посевы, на многих полях зерновые были прибиты осадками к земле, что вызвало серьезные сложности с качеством и темпами уборки, — рассказывает она. — Наши специалисты дежурили в поле, при восстановлении погоды сразу же выводили технику, пришлось бороться за каждый колосок».







Пестрый Центр



В Центре тоже была жара, однако отклонение температур от средних было не столь сильным, как в Поволжье и на Урале, отмечает Сизов. «Глобально по европейской части крайне неблагоприятных погодных условий не было, что и определило урожай», — подтверждает Александр Корбут. По его оценке, на большей части Черноземья он будет средним.



В ЦЧР все же были некоторые проблемы, утверждает Владимир Петриченко. Из-за этого прошлогодний рекорд по валовому сбору зерна в Центре повторить не удастся. «Хотя Брянская, Калужская и Смоленская области в плане урожая выглядят неплохо, они не являются ключевыми зернопроизводителями, а на юго-востоке и востоке ЦФО ситуация с урожаем провальная», — считает эксперт. При этом он не исключает, что возможен рекордный валовой сбор в Брянской области — 2,1 млн т зерна после прошлогоднего рекорда в 2 млн т. «Жара и засухи, которые угнетали Черноземье, Юг и особенно Поволжье, данный регион обошли стороной», — поясняет он. В целом в Центре, по его прогнозам, производство зерновых будет на 3% ниже среднемноголетних показателей.



В хозяйствах «Продимекса» в Центральном Черноземье основной объем работ по уборке зерновых был завершен уже 14 августа. Уборочная кампания проведена в хорошем темпе. «Предприятия южных районов Воронежской области, как обычно, начали и завершили уборку несколько раньше своих северных соседей. Высвободившаяся уборочная техника была оперативно перемещена для усиления темпов уборки и скорейшего ее завершения», — рассказывает заместитель гендиректора холдинга Вадим Ерыженский. Пик уборочной кампании пришелся на период с 24 июля до 9 августа, когда удавалось ежедневно убирать площадь по 5-7 тыс. га. Погодные условия в период уборки складывались благоприятно — перерывов практически не было.



В целом, учитывая масштабы гибели посевов озимой пшеницы в зимне-весенний период и необходимость их пересева, предприятиям компании удалось получить достойный урожай ярового ячменя и яровой пшеницы, сообщает Ерыженский. Озимая пшеница ожидаемо показала урожайность несколько ниже средних значений. Засушливые условия в период вегетации сказались на качестве зерна — отмечается повышенное содержание протеина. А вот урожайность ячменя в хозяйствах «Продимекса» в ЦЧР превысила уровень среднемноголетних значений, так как в весенний период условия складывались хорошие для развития яровых зерновых. «Следует отметить низкую натуру (объемный вес) зерна яровых ячменя и пшеницы из-за периодов с высокой температурой и отсутствием осадков в июне», — акцентирует внимание замгендиректора.







Цены на новый урожай



По данным «ПроЗерна», цены на зерно нового урожая на европейской части России в первые месяцы сезона складывались выше, чем годом ранее. Пшеница третьего класса на начало сентября стоила 16,4 тыс. руб./т, в 2020-м в это же время — 13,5 тыс. руб./т. Четвертый класс тогда же стоил соответственно 15,7 тыс. руб./т и 12,7 тыс. руб./т, фуражная пшеница — 15 тыс. руб./т и 12 тыс. руб./т (с НДС, европейская часть).



Экспортная стоимость пшеницы в сентябре доходила до $300-305/т. «Это повторение максимума прошлого сезона, зафиксированного в первом квартале 2021 года, — обращает внимание Андрей Сизов. — Рост цен в последние месяцы связан с ухудшением видов на новый урожай в Северном полушарии и резким снижением оценок в первую очередь для России, во вторую — для Канады».



Корбут напоминает, что Россия — крупнейший мировой экспортер пшеницы, соответственно, ситуация с урожаем в нашей стране серьезно влияет на цены мирового рынка. При этом российские цены ниже, чем у основных конкурентов, добавляет эксперт. «В ближайшие полгода мы не увидим ни глубокого падения стоимости зерна, ни существенного ее роста, так как дефицита продукции не ожидается, — прогнозирует он. — А дальше на динамику цен будут влиять результаты озимого сева».



«СовЭкон» считает высокой вероятность новых ценовых максимумов в этом сезоне, в районе $330/т, однако перед этим рынок может опуститься ниже уровней сентября. На внутреннем рынке на старте сезона тоже были высокие цены, особенно повезло Югу с учетом высокого урожая. «Тем не менее уже можно говорить о серьезном сокращении рентабельности, особенно на Урале и в Поволжье — хотя цены и высокие, они недостаточно хорошие для такой низкой урожайности, — полагает Сизов. — И, вероятно, по итогам этого сезона мы увидим серьезное сокращение доходности аграриев в этих регионах, что в первую очередь связано с действием пошлин».



Ценовая ситуация в этом году для отечественных зернопроизводителей развивается достаточно благоприятно, комментирует Павел Скурихин. Более высокая по сравнению даже с прошлым, достаточно успешным сезоном стоимость выращенной продукции позволит аграриям стабилизировать финансово-экономическое состояние своих предприятий и обеспечить существенный вклад в дальнейшее развитие материально-технической базы организаций, верит он. Но самое главное, дополнительная прибыль позволит улучшить социальную составляющую работников, решить накопившиеся за долгие годы низких цен проблемы селян. «Конечно, рост цен на составляющие производства в среднем от 15% до 25% снижает доходность торговых операций на внутреннем рынке. Вместе с тем текущий уровень цен обеспечивает рентабельность более 30%», — уверяет эксперт.



Группа «Сюкден» начала в этом году реализацию пшеницы 4 августа. В Центре цены на нее были выше на 16% по сравнению с августом прошлого года, при том что в 2020-м урожай был в основном третьего и четвертого классов, а в 2021-м из-за погодных условий зерно щуплое и мелкое, пятого класса, делится Глеб Тихомиров. На Юге цены относительно августа прошлого года на пшеницу третьего класса были в этом году выше на 20%. По мнению топ-менеджера, комфортной в данных условиях была бы стоимость в 18 тыс. руб./т на Юге и 17 тыс. руб./т в Центре. Уровень же цен на середину сентября составлял 18,2 тыс. руб./т и 16,2 тыс. руб./т соответственно.







Сезон продавца



Эксперты отмечают, что аграрии не спешат реализовывать зерно. Основной сдерживающий фактор, по мнению Александра Корбута, — несоответствие цен экспортных продаж и тех, по которым трейдеры готовы закупать зерно у хозяйств. «Так, до 24 августа плавающая пошлина на пшеницу составляла $30/т, при этом экспортеры были готовы закупать зерно у аграриев за $210/т, тогда как стоимость контрактов составляла $297/т, — приводит эксперт пример. — Логично, что у сельхозпроизводителей возникал вопрос: не многовато ли экспортеры зарабатывают, даже если из оставшихся $87/т отнять $30 пошлины?»



На старте уборочной кампании существенного провала цен на зерно не было, акцентирует внимание Владимир Петриченко. Тактика аграриев, которые не торопятся с реализацией, работает. Цены на зерно растут, указывая на то, что в этом году рынок продавца, а не покупателя, констатирует он. «Когда первый диктует цену, он может добиться повышения своих финансовых показателей», — считает эксперт.



Продажи зерна в июле были сдержанными из-за ожидания сельхозпроизводителями более высоких цен, подтверждает Сизов. По его наблюдениям, повышенного спроса на рынке на продукцию не было. «Это подтверждается как небольшими экспортными отгрузками, так и малыми объемами закупок внутри страны, — рассказывает эксперт. — В последний месяц лета темпы продаж зерна несколько ускорились, так как производителям все-таки нужны деньги и необходимо освобождать склады». В ближайшее время темпы реализации зерна снова несколько снизятся, так как аграрии будут продавать в первую очередь подсолнечник, сбор которого активно идет, прогнозировал Сизов в середине сентября.







По данным аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы в августе превысил ожидания и составил 5,12 млн т, с учетом поставок в страны ЕАЭС — 5,3 млн т. Ранее самый большой объем месячного экспорта фиксировался в сентябре 2020 года — почти 5 млн т (5,2 млн т с учетом стран ЕЭАС), напоминает руководитель центра Игорь Павенский. В первой декаде сентября экспорт пшеницы составил 1,4 млн т, сообщал эксперт тогда. А в целом за месяц показатель может достигнуть 4,4-4,5 млн т. «Поставки стимулируют близкий к рекордному урожай пшеницы в южных регионах и высокое качество собранного зерна, а также возросшие экспортные цены в портах», — пояснял он. За месяц стоимость пшеницы (протеин 12,5%) поднялась примерно на $30 до $300/т. В то же время растущая пошлина в значительной части нивелировала этот прирост, поэтому закупочные цены в портах упали с пиковых 18,5 тыс. руб./т (CPT без НДС) в середине августа до 16,5 тыс. руб./т к середине сентября. По словам Павенского, в центральных регионах переработчики в начале осени также пытались снижать стоимость пшеницы, но активность продаж со стороны сельхозпроизводителей тогда была низкая, и зерно стоило около 15 тыс. руб./т без НДС.



Активный спрос со стороны потребителей зерна при невысоком уровне предложений на фоне продолжающейся уборочной кампании способствует росту цен на качественную зерновую продукцию и формирует у трейдеров отсроченные ожидания повышенных ценовых котировок, влияющие на динамику внутреннего рынка зерна, комментирует Скурихин. Поддержку также оказывает благоприятная конъюнктура, сложившаяся на мировом рынке зерна. Без мер госрегулирования достижение пороговых значений доходности экспортных операций с российским зерном стабилизирует стоимостные показатели и увеличит объем предложений на внутреннем рынке, уверен глава НСЗ. «На оживление операций с зерном повлияет также необходимость погашения аграриями кредитных обязательств и приобретения материально-технических средств для работы сельхозпредприятий», — считает он.



«Целина» начала продавать пшеницу уже с августа (другие зерновые придерживались). «Цены на нее нас тогда устраивали и устраивают сейчас, хотя полагаю, что с учетом пошлин, которые растут, зерно будет дешеветь», — делился в начале осени Виктор Бородаев. В сентябре цены на зерно уже стали снижаться, дополняет Тихомиров. Но придерживать его реализацию возможно только на Юге. Логистика из Центра и Поволжья диктует необходимость продаж. Однако сложившийся в начале осени уровень цен, высокие затраты и низкая урожайность в ЦФО не позволят компенсировать потери из-за погоды, полагает он.



«АгроГард» не осуществлял масштабной реализации зерна сразу после уборки. Решения о продажах будут приниматься на условиях анализа динамики спроса и ценовой конъюнктуры, складывающихся региональных балансов и логистической целесообразности, говорит Царев. «Зерно жизни» по состоянию на середину сентября продукцию тоже придерживало. «Мы обеспечили сырьем наши мукомольные заводы, а остальное пока на элеваторах. Не будем торопиться, ведь цены растут», — отмечает Зорин.







Ждать ли сокращения посевов



Ход озимого сева под урожай 2022 года будет зависеть от того, какие будут стимулы для его проведения, считает Александр Корбут. «Пошлины демотивируют сельхозпроизводителей, так как снижают их доходы и рентабельность», — подчеркивает он. Эксперт напоминает, что с августа Минсельхоз обещал начать выплаты сельхозпроизводителям из денег, которые изъяты плавающими пошлинами, однако ясности в данном вопросе до сих пор нет, и никаких субсидий аграрии к сентябрю еще не получили. «Отсутствие выплат на фоне обещания о том, что они уже вот-вот будут, тоже не создает дополнительного стимула для сельхозпроизводителей», — добавляет он.



Тем не менее сильно сократить посевы под озимыми зерновыми вряд ли удастся, так как маневры для перехода с одной агрокультуры на другую по озимому севу очень ограничены. «Пшеница, ячмень, рожь, рапс, тритикале — вот и все озимые, которые производятся массово, — перечисляет эксперт. — Есть еще некоторые нишевые, которые можно использовать для озимого сева, однако в большом количестве они рынку не нужны».



Еще один фактор — постоянный рост затрат. «В июле существенно подорожали удобрения, увеличились и другие статьи расходов — семена, ГСМ, запчасти, энерготарифы. Рентабельность сельхозпроизводителей при этом ограничена пошлиной», — обращает внимание Корбут. По его словам, в таких случаях производители делают выбор в пользу упрощения технологий, которое заключается в уменьшении количества или использовании более дешевых и менее эффективных удобрений, отказе от закупки качественных семян с доказанной эффективностью и использовании своих.



По прогнозам «ПроЗерна», вряд ли в этом сезоне площади под озимыми превысят 19 млн га. «Произошедшая гибель озимых в минувшем сезоне отрезвляет сельхозпроизводителей и побуждает их осторожнее подходить к севу — гибель озимых под текущий урожай была намного сильнее, чем последние пять лет, — констатирует Владимир Петриченко. — К тому же все дорожает — семена, ГСМ, а цены на удобрения и СЗР и вовсе взлетели». Наконец, еще сильнее выросла рентабельность масличных по сравнению с зерновыми. Хотя у зерновых она тоже неплохая, но тренд на увеличение площадей под масличными в новом сезоне продолжится, прогнозирует эксперт.



По информации «СовЭкона», сев озимых на конец августа шел с отставанием примерно на 40% относительно показателей прошлого года. В целом есть шансы, что площади под зерновыми сократятся всего на несколько процентов, не исключает он. Могли бы снизиться более значительно, но высокие цены на старте сезона поддерживают аграриев. Если же уменьшение площадей под озимыми все-таки произойдет, то это будет первым снижением за последние много лет, подчеркивает эксперт.







Причина отставания озимого сева — обширная засуха в Поволжье, добавляет Скурихин. Несмотря на то, что достаточно высокая доходность зернопроизводства поддерживает озимый клин на уровне предыдущих лет, погода вносит свои коррективы. В ряде регионов Юга и Центра также сложились крайне неблагоприятные условия для проведения сева озимых, вызванные длительным засушливым периодом с температурами, превышающими многолетние значения на 7-10 ºС.



Вместе с тем многие сельхозпредприятия стараются диверсифицировать производство в разрезе агрокультур, рассматривая в качестве альтернативы пшенице другие зерновые и доходные технические культуры, продолжает Скурихин. В ряде регионов ЮФО, ЦФО и ПФО наблюдается увеличение посевных площадей под соей и рапсом, востребованных на внутреннем и мировом рынке, которое происходит за счет частичного сокращения площадей под посевами кукурузы, сахарной свеклы, бобовых, а в некоторых районах — за счет пшеницы, знает эксперт.



По его мнению, благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке и внутри страны в текущем сезоне способствует поддержанию заинтересованности аграриев в производстве зерновых, в том числе пшеницы, что формирует позитивный прогноз по севу озимых культур под урожай 2022 года. «Вместе с тем сдерживающим фактором развития российского зернового комплекса является экспортная пошлина и погодные условия текущего года, определяющие динамику озимого сева», — заключает Скурихин.



Агрофирма «Целина» оставит в этом году площади под озимыми на уровне прошлого — 21 тыс. га. «Севооборот невозможно резко изменить — в структуре наших площадей 52% составляет озимая пшеница, и если мы и будем корректировать их долю, то совсем незначительно», — признается Бородаев. «Сюкден» тоже не планирует сокращать посевы озимых, так как озимая пшеница — одна из самых рентабельных агрокультур, необходимых для севооборота. «Покровский» также оставит площади озимых на том же уровне, что и годом ранее.



«Продимекс» начал сев озимой пшеницы в этом году с 25 августа. Ее доля в структуре площадей составит, как и ранее, около 30%, или 370 тыс. га. «Эта агрокультура является лучшим предшественником для сахарной свеклы — стратегической культуры холдинга», — поясняет Вадим Ерыженский, добавляя, что условия посевной складываются благоприятно. Однако, подчеркивает он, значительные площади семенных посевов 2021 года погибли или дали урожай меньше планового. Специалисты холдинга оперативно приняли решения по замене семенных участков и перераспределению семян между филиалами группы, что позволило подготовиться к посевной кампании вовремя и обеспечить предприятия семенами озимой пшеницы высокого качества в полном объеме.



Не планирует корректировать посевы озимых и «АгроГард»: под них, как и прежде, отведут около 58 тыс. га. «Могут быть незначительные изменения, связанные с ротацией агрокультур», — уточняет Царев.



«Зерно жизни» посеет озимые, как и положено по севообороту, то есть 22-23 тыс. га, или одну шестую от общей посевной площади. «Нужно сказать, что осадков в нашем регионе нет по-прежнему, и лишь что-то слабо маячит на горизонте», — сетовал Андрей Зорин в начале сентября. Несмотря на это, посевные комплексы вышли в поля и ведут сев при полном отсутствии влаги. Так компания рискует уже шестой год подряд. Иногда везет, иногда не очень. «Однако будем надеяться, что синоптики не подведут, а если дождей будет достаточно, можем посеять и больше. Озимыми мы готовы засеять все доступные для пшеницы площади», — говорил руководитель.

