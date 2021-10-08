К 2024 году экспортные проекты помогут привлечь в АПК 818 млрд рублей инвестиций

К 3 октября экспорт продукции АПК вырос на 19% flickr.com

Проекты, ориентированные на экспорт продукции АПК, позволят до 2024 года привлечь в отрасль инвестиции на сумму 818 млрд руб., сообщил руководитель центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов на круглом столе в ходе выставки «Золотая осень», пишет «Прайм». По его словам, до 2024 года в агросекторе заявлено и реализуется более 1,2 тыс. инвестиционных проектов, из которых 305 ориентированы на экспорт.



Краснов считает, что реализация проектов стимулирует рост вклада более дорогостоящей продукции в общую структуру экспорта АПК: около 83% выручки от реализации проектов приходится на продукцию в высокой и средней ценовых категориях. «В результате реализации этих проектов экспорт российского АПК может увеличиться более чем на $4,9 млрд от уровня 2020 года», — сказал Краснов. Согласно презентации центра, наибольшее количество таких проектов (83) на 305 млрд руб. реализуется в Центральном федеральном округе. Их экспортная выручка оценивается в $2 млрд. В Приволжском федеральном округе — 56 проектов на 154 млрд руб. Экспортная выручка — $875 млн, сообщает «Интерфакс».



В целом в проекты по производству мяса будет инвестировано 236,1 млрд руб., по глубокой переработке зерна — 155,7 млрд руб. Проекты в пищевой отрасли оцениваются в 146,8 млрд руб., рыбной — в 80,7 млрд руб., масложировой — в 70,9 млрд руб., молочной — в 68,6 млрд руб., плодоовощной — в 25,7 млрд руб., зерновой — в 18,2 млрд руб. В производство натуральных волокон предусмотрено вложить 15,3 млрд руб., пишет «Интерфакс».



Как уточнил Краснов, около 81% инвестиций направлены на строительство новых производственных объектов, 13% — на расширение существующих производственных мощностей, 6% — на модернизацию и ремонт оборудования. По его словам, дальнейший рост поставок российского продовольствия будет связан, в первую очередь, со странами Азии, Африки и Ближнего Востока. Основной прирост экспорта к 2030 году распределится примерно поровну между Китаем, Ближним Востоком, Африкой и Юго-Восточной Азией. Важным направлением экспорта будут Индия и страны постсоветского пространства. Основными отраслями, обеспечивающими прирост, станут пищевая промышленность — плюс $2,3 млрд, масложировая — плюс $2 млрд и зерновая — плюс $1 млрд — отрасли, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова Краснова.



Он напомнил, что к 2024 году экспорт продукции АПК должен увеличиться до $37 млрд, что на $6,5 млрд больше, чем в 2020 году ($30,5 млрд). По прогнозу Минсельхоза, в 2021 году экспорт продукции АПК может составить $34-35 млрд.



По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, потенциально заявленную сумму инвестиций к указанному сроку привлечь возможно. «В этом случае необходим благоприятный климат и прогнозируемость ситуации. Она будет определяться прозрачностью государственной политики в отношении экспорта: будут ли это равные условия для всех поставщиков или она будут эксклюзивные», — сказал он «Агроинвестору». По словам Корбута, экспортная деятельность — интересное направление для инвестиций. Основным вопросом тут является создание ресурсов для поставок на внешние рынки, потому что «вывоз существует тогда, когда есть производство», отметил он.



По оценке Корбута, зерновая отрасль сейчас не является особо привлекательной для инвестиций с учетом нынешних ограничений государства и сложности прогнозирования. «Маслодобытчики уже вложили огромные деньги в создание дополнительных мощностей. Полагаю, что эта позиция в основном отработана, хотя имеет потенциал роста», — считает он. По оценке Корбута, интересными направлениями для экспорта сейчас является производство сухого молока, молочных продуктов, мяса и его растительных аналогов, а также кондитерских изделий.



По данным «Агроэкспорта» на 3 октября, экспорт продукции АПК вырос на 19% в годовом выражении и достиг $23,9 млрд. Неделей ранее темп роста экспорта данной категории продукции также составлял 19%. Экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 13% и составил $7,3 млрд, продукции масложировой отрасли — на 44% до $4,9 млрд, поставки мясной и молочной продукции — на 28%, до $1 млрд. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 16% и достиг $4,3 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 8%, до $3,1 млрд. Вывоз прочей продукции АПК вырос на 14% до $3,1 млрд.

