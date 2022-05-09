Внедрение системы прослеживаемости зерна могут отложить на год

В системе должна консолидироваться информация по всей цепочке движения зерна Pixabay

Минсельхоз предлагает отложить на год — до 1 сентября 2023-го — внедрение государственной системы прослеживаемости зерна, ФГИС «Зерно», следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас предполагается, что добровольное тестирование системы должно начаться с 1 июля, обязательное предоставление данных по всей цепочке движения урожая — с 1 сентября 2022 года. Информация о продуктах переработки зерновых должна была в обязательном порядке вноситься в систему с 1 марта 2023 года. Оператором системы является подведомственный Минсельхозу «Центр агроаналитики».



Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внедрении в России системы прослеживаемости зерна в октябре прошлого года. Планируется, что в системе будет консолидирована информация обо всех компаниях, которые производят, перерабатывают, хранят, транспортируют, утилизируют, продают зерно и продукты его переработки. Также в ней будут собраны данные о закупках зерна в интервенционный госфонд.



Сведения в систему будут вносить сами участники рынка. Без сопроводительных документов, оформленных в системе, нельзя будет продавать и экспортировать продукцию. С помощью системы можно будет проследить путь зерна от момента его производства до продажи конечному потребителю. Данная мера, по мнению Минсельхоза, позволит повысить эффективность контроля за оборотом продукции. Вместе с тем государство получит возможность отслеживать вклад регионов в задачу обеспечения продовольственной безопасности страны.



Участники рынка и отраслевые аналитики неоднозначно оценивали перспективы внедрения ФГИС «Зерно». Так, Российский зерновой союз отмечал, что система недоработана, и в период массовой уборки урожая возможны сбои, учитывая большое количество участников рынка. Кроме того, в стране не хватает лабораторий для проведения исследований зерна, что необходимо для получения сопроводительных документов. Союз отмечал, что запуск системы повлечет увеличение затрат сельхозпроизводителей, дополнительные издержки оценивались на уровне 25-30 млрд руб. в год.



Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна ранее оценивала, что оптимальным сроком запуска ФГИС «Зерно» было бы 1 января 2024 года. Правда, опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители в ноябре 2020-го, после того, как правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о создании госсистемы контроля качества и прослеживаемости зерна, в целом позитивно оценивали перспективы внедрения системы и не видели больших рисков.

