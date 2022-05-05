РЗС: урожай зерна может превысить 130 млн тонн

Потери озимых минимальны и их состояние в основном хорошее Pixabay

Валовой сбор зерна в России в этом году может превысить 130 млн т, в том числе урожай пшеницы может достигнуть рекордных 87 млн т. Такой прогноз озвучила директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина, сообщает «Интерфакс».



По ее словам, прогноз в первую очередь основан на размере озимых посевов: 18,4 млн га, согласно оперативным данным региональных органов управления АПК на 16 декабря 2021 года. Это на 800 тыс. га больше, чем было посеяно под урожай прошлого года. Состояние озимых в этом году лучше среднего, а их урожайность, как правило, вдвое выше, чем яровых, добавила Тюрина.



При этом Минсельхоз в последнее время заявляет о том, что площадь озимых составила 19 млн га. В этом случае прогноз валового сбора зерна, прежде всего пшеницы, будет выше, обращает внимание Тюрина. Кроме того, большинство регионов планируют увеличение посевных площадей под яровыми, добавляет она.



Правда, президент РЗС Аркадий Злочевский в конце апреля в ходе пресс-конференции говорил, что данные по площади сева озимых вызывают вопросы: непонятно, откуда взялось еще 600 тыс. га и есть ли приписки в отчете о севе 18,4 млн га. «С цифрами какая-то котовасия происходит. И вопрос, что мы в реале получим в связи с этими обстоятельствами, встает в повестку дня, — отмечал он. — Все аналитики прогнозируют высокий урожай и повышают прогнозы. Они исходят из того, что озимые в хорошем состоянии, но в расчетах опираются на то, что их площадь составляет 19 млн га».



Кроме того, по словам Злочевского, в этом году мы получили серьезное снижение технологичности, несмотря на то что правительство своевременно предприняло комплексные меры в связи с возникшими рисками. В предыдущие годы в отрасли сложилась практика отсрочки платежей до года, были товарные кредиты, которые к тому же сопровождались технологической поддержкой, сейчас же поставщики средств производства перешли на 100% предоплату. «В условиях нехватки денег, повышения ключевой ставки ЦБ и удорожания всех ресурсов аграрии могут отказываться от использования СЗР и переходить на архаичные технологии, — считает Злочевский. — Это означает, что по яровому севу мы впадем в погодную зависимость. Рисков достаточно много».



Как ранее писал «Агроинвестор», в апреле отраслевые аналитики оценили, что урожай зерна в этом году может достигнуть 129-132 млн т, в том числе пшеницы — 84,7-87,4 млн т. Гидрометцентр также позитивно оценивает перспективы по урожаю, поскольку потери озимых минимальны и их состояние в основном хорошее.

