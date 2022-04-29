Гидрометцентр оценивает состояние озимых как хорошее

Повсеместно наблюдается достаточная влагообеспеченность Pixabay

Условия для роста озимых в весенний период хорошие, об этом сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции. По его словам, в этом году озимые «на удивление хорошо» пережили зиму. «Фактически на всей территории, где посеяли озимые культуры, ситуация очень благоприятная. Состояние растений, в основном, хорошее», — отметил он (цитата по сайту «Зерно Онлайн»).



Вильфанд также отметил, что повсеместно наблюдается достаточная влагообеспеченность. «Везде, даже на Юге, она составляет в пахотном слое от 20 мм до 35 мм. Это очень здорово. А в метровом слое почвы продуктивная влага составляет 130-160 мм. В этом году просто замечательные условия», — цитирует Вильфанда «Зерно Онлайн». По его словам, в Черноземье и Саратовской области в конце апреля озимые начали куститься, на Юге уже формируется соломина. Темпы развития озимых близки к среднемноголетним значениям, разреженных посевов почти нет. На Урале и на юге Западной Сибири также идет бурный рост озимых.



В мае в России погода будет теплой, прогнозирует Вильфанд. На 60-65% территории страны, в том числе на востоке Европейской территории России, в Поволжье и в Западной Сибири среднемесячная температура должна быть выше климатической нормы. На Северо-Западе России температурные условия будут нормальными. Осадки на большей части территории страны в мае ожидаются в пределах климатической нормы. В летние месяцы, согласно наиболее вероятному сценарию, погодные условия на территории Европейской части России, на Урале, в Западной Сибири будут около или выше температурной нормы.



После того, как Минсельхоз закрыл доступ к информации о состоянии озимых, Российский зерновой союз (РЗС) получает сведения о состоянии озимых из других открытых источников — регионы публикуют данные. Из них можно сделать вывод, что состояние озимых оценивается как хорошее. «Это хороший потенциал будущего урожая. Все склоняются к тому, что потери озимых будут минимальными — 3-4%», — прокомментировал «Агроинвестору» вице-президент РЗС Александр Корбут. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко также говорит, что потери будут на минимальных уровнях — около 3%, и это «замечательный результат».



В середине апреля представители агрохолдингов рассказывали «Агроинвестору», что посевы озимых у них находятся в хорошем состоянии. Так, по словам заместителя гендиректора «Продимекса» Вадима Ерыженского, в сравнении с прошлым годом состояние озимой пшеницы гораздо лучше. Главный агроном ГК «Концерн “Покровский”» Лидия Кухаренко говорила, что состояние озимых пшеницы и ячменя внушает оптимизм, гибели посевов нет, растения формируют вегетативную массу, поэтому пересевать ничего не планируется. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко также отмечал, что все поля успешно перезимовали, посевы озимых находятся в хорошем состоянии, лучше, чем в прошлом году, и в пересеве нет необходимости. Директор по растениеводству «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Савва Шевель тогда говорил, что в целом состояние озимых на полях агрохолдинга хорошее, примерно на уровне прошлого года.

