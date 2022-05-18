Минсельхоз предложил повысить цены на зерно и сахар для проведения интервенций

К 2024 году объем зернового интервенционного фонда планируется довести до 3 млн тонн ooo-avg.ru

Минсельхоз предложил новые предельные цены на зерно и сахар, при которых в 2022—2023 годах могут проводиться закупочные и товарные интервенции. Проект приказа ведомства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Период действия цен — с 31 июля 2022 года по 30 июня 2023-го.



Закупочные цены на пшеницу 3-го класса для всех регионов предлагается установить на уровне 15840 руб./т с НДС и 14400 руб./т без НДС; 4-го класса — 15070 руб./ т и 13700 руб./т. Согласно ранее утвержденному приказу министерства, цены пшеницы 3-го класса устанавливались на уровне 13860 руб./т с НДС и 12600 руб./т без НДС; 4-го класса — 13090 руб./т и 11900 руб./т.



Максимальные цены пшеницы, при достижении которых могут проводиться товарные интервенции, также предлагается повысить. По пшенице 3-го класса они могут составить 17380 руб./т с НДС и 15800 руб./т без НДС, 4-го класса — 16610 руб./т и 15100 руб./т. Ранее цены были утверждены на уровне 15290 руб./т с НДС и 13900 руб./т без НДС для пшеницы 3-го класса, 14410 руб./т и 13100 руб./т — 4-го класса.



Цену закупки в интервенционный фонд ржи Минсельхоз предложил повысить с ранее утвержденных 9790 руб./т с НДС и 8900 руб./т без него до 11110 руб./т и 10100 руб./т соответственно. Ячмень может закупаться при цене 12980 руб. т с НДС и 11800 руб./т без НДС. Ранее ценовые уровни для этой агрокультуры также были ниже — 10780 руб./т и 9800 руб./т.



Цены товарных интервенций для ржи могут увеличиться с ранее утвержденных 11220 руб. с НДС и 10200 руб./т без НДС до 12210 руб./т и 11100 руб./т. Цены ячменя предлагается повысить с 11880 руб./т и 10800 руб./т до 14300 руб./т с НДС и 13000 руб./т без него.



Также Минсельхоз предлагает пересмотреть цены на сахар. Закупочные интервенции могут начаться при достижении уровня 36960 руб./т с НДС и 33600 руб./т без НДС. Товарные интервенции могут проводиться при ценах 40700 руб./т с НДС и 37000 руб./т без него. Ранее цены для закупочных интервенций были определены на уровне 36080 руб./т с НДС и 32800 руб./т без НДС, для товарных — 39710 руб./т и 36100 руб./т.



В этом году в интервенционный фонд планировалось закупить 1,2 млн т зерна. К 2024-му объем фонда предполагается увеличить до 3 млн т. Российский союз мукомольных и крупяных предприятий предлагал ограничить объемы закупок зерна в государственный интервенционный фонд на уровне 2 млн т.

