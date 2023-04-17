В Северной Осетии планируют построить завод по производству эмульгаторов

Ежегодно в Россию ввозится 15-20 тысяч тонн различных моноглицеридов жирных кислот и их эфиров «Рудхим»

Компания «Эмлан» реализует в Моздокском районе Северной Осетии проект производства эмульгаторов стоимостью 4 млрд руб. Основное сырье — российское дезодорированное подсолнечное масло и глицерин, из них будут получать востребованные виды моноглицеридов жирных кислот и их эфиры, которые используются для производства масложировой, кондитерской, молочной продукции, косметики, моющих средств, в фармацевтике. «В этом году начнем реализацию уникального проекта по производству эмульгаторов, без которых не обходится пищевая и другие сферы. На сегодняшний день он полностью импортируется. То есть мы выходим на импортозамещение», — сказал министр экономического развития республики Заур Кучиев (цитата по ТАСС).



По данным системы проверки контрагентов Rusprofile, компания «Эмлан» была зарегистрирована в декабре прошлого года в Северной Осетии. Уставной капитал — 10 тыс. руб., основной вид деятельности — производство масел и жиров, также компания занимается выпуском мыла и моющих, чистящих и полирующих средств, химических модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу) и др.



Ежегодно в Россию ввозится 15-20 тыс. т различных моноглицеридов жирных кислот и их эфиров, говорит партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. Причем цены на них растут опережающими инфляцию темпами. К тому же поставки этой продукции в последнее время осложнены последствиями пандемии COVID-19 и последующим кризисом контейнерных перевозок по миру. После начала СВО импортеры столкнулись с затруднениями в поставках этого продукта: значительная часть этих кислот шла в Россию не только из Малайзии и Индонезии, но и Нидерландов и Германии.



«Существующее отечественное производство НМЖК (Нижний Новгород) и МИКСЭМ (Тверь) не покрывают все потребности российского рынка. По нашим оценкам, их производство обеспечивает около 40 тыс. т продукции. Поэтому создание нового производства в Северной Осетии будет способствовать в первую очередь импортозамещению», — прокомментировала «Агроинвестору» Корягина. По ее словам, рост потребления продукции проектируемого предприятия наблюдается не только в классических направлениях — пищевая, парфюмерно-косметическая отрасли. Также увеличиваются объемы потребления в качестве компонента комбикормов, в нефтедобыче и т. д. Близость рынка сырья и стабильный растущий рынок сбыта являются залогом успеха нового предприятия, и подобное производство с высоким переделом сырья на данный момент востребовано как никогда, заключила Корягина.



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