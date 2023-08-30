Группа «Содружество» начала строить МЭЗ в Амурской области

Новый завод позволит перерабатывать около 40% выращенной в регионе сои invest.amurobl.ru

Группа «Содружество» начала строительство маслоэкстракционного завода в Амурской области, предприятие станет одним из крупнейших в России, сообщает правительство региона. Плановая мощность переработки — 1 млн т масличных, в частности сои, в год. Запустить производство планируется в начале 2026-го, что позволит перерабатывать сою урожая 2025 года. Продукцию будут реализовывать как в России, так и экспортировать в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Объем инвестиций в проект по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) превысит 14,2 млрд руб.



Губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе церемонии закладки первого камня будущего завода отметил, что возведение завода — это стратегически важное событие для сельского хозяйства региона. «У нас в прошлом году был рекорд — произвели 1,6 млн т сои. Задача — выйти на 2 млн т сои в год. Мы постепенно двигаемся к тому, чтобы перерабатывать 70% этой культуры в регионе», — сказал он (цитата по сайту правительства Амурской области).



По словам директора УК «Содружество» Сергея Соколовского, предприятие будет полностью автоматизировано и оснащено самым современным оборудованием, которое планируется закупать в Китае. «Новый завод помимо сои также сможет перерабатывать рапс и лен, что послужит толчком для развития этих культур на Дальнем Востоке, а также улучшит севооборот, урожайность, а значит и увеличит объемы производства», — подчеркнул Соколовский. Для подготовки кадров компания взаимодействует с ссузами в Белогорске и с вузами в Благовещенске. В следующем году планируется разместить целевой заказ в образовательных учреждениях.



Соглашение о сотрудничестве между «Содружеством» и правительством Амурской области было подписано в 2019 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи: компания рассматривала возможность возведения в регионе мощностей по глубокой переработке сои и производству изолята соевого белка. Еще раз о планах группы построить предприятие в регионе СМИ упоминали летом 2022 года. Тогда Орлов сообщал, что новый завод позволит перерабатывать около 40% сои, произведенной в регионе.



Чтобы компания могла пользоваться льготами и преференциями, под проект расширены границы территории опережающего развития «Амурская», соответствующее постановление правительства было подписано в мае. В июне на полях Российско-Китайского экономического форума «АмурЭкспо-2023» группа «Содружество» заключила соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Сейчас компания выполняет инженерно-изыскательские работы, начало строительно-монтажных работ запланировано на 2024 год, уточнила директор КРДВ Амурская Ирина Волкова. «Мы рады, что в регион приходят новые инвесторы, растет интерес предпринимателей к переработке сои, которая является основной сельскохозяйственной культурой Амурской области, и вместо вывоза первичной продукции растениеводства за рубеж с помощью мер господдержки будет создаваться мощный агропромышленный кластер», — добавила она.



Завод «Содружества» станет вторым предприятием по переработке масличных в регионе. МЭЗ «Амурский» («Амурагроцентр») был введен в эксплуатацию на территории опережающего развития «Белогорск» в 2017 году. Предприятие первым в стране стало выпускать соевый белок. В 2019-м после строительства второй очереди здесь началось производство изолята, а также пищевой клетчатки и олигосахаридов. Также завод производит рафинированное и гидратированное масло и соевый шрот. Вложения в проект превысили 4 млрд руб., говорится на сайте Агентства Амурской области по привлечению инвестиций.



Дальневосточные переработчики имеют большое преимущество, поскольку они с лихвой обеспечены сырьем — им не нужно закупать масличные в других областях, что позволяет экономить время и средства на логистике, ранее говорил «Агроинвестору» аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. Кроме того, предприятия, находящиеся на Дальнем Востоке ближе к Азии, могут делать ставку на покупку оборудования для переработки масличных в Китае. Кроме того, КНР является еще и крупнейшим мировым потребителем пищевой продукции на основе сои, и Россия в будущем может укрепить свои позиции по части экспорта туда масла, лецитина, изолята и т. д.



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