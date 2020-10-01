Себестоимость производства молока продолжает расти

Цена реализации молока остается ниже, чем в начале года Е. Разумный

Индекс операционной себестоимости производства молока (RMCI) в августе составил 103%, себестоимость за месяц выросла на 3%, сообщает аналитический центр Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года себестоимость увеличилась примерно на 10%. Основными драйверами роста в течение последних лет являются заработная плата, корма, девальвация национальной валюты. При этом ослабление рубля в начале осени будет способствовать дальнейшему повышению себестоимости в осенне-зимний период, прогнозируют аналитики. Дополнительным фактором повышения затрат является сохранение инфляционных процессов в экономике.

Первый заместитель генерального директора холдинга «ЭкоНива» Сергей Ляшко рассказал «Агроинвестору», что в августе операционные затраты увеличивались, в первую очередь, из-за продолжающегося роста стоимости электроэнергии и комбикормов, удорожания концентрированных кормов (жмыха) и минеральных удобрений. Также, по его мнению, сказалась засуха и низкий урожай. В результате компания наблюдает 2%-ный рост себестоимости производства молока относительно аналогичного периода прошлого года.

Сейчас серьезно растут в цене соевые, рапсовые и подсолнечные корма, продолжает Ляшко. «На этот товар повышается цена в валюте (поскольку соя, рапс и подсолнечник, а также продукция их переработки — товары, ориентированные на экспорт), при этом рубль тоже падает, поэтому продукция дорожает», — говорит он. Цены реализации продукции тоже увеличиваются, по мнению Ляшко, это логичный шаг. Причина — в девальвации рубля, сезонном спаде производства молока и в дорогом импорте, уточняет он.

С ним соглашается генеральный директор ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев. По его словам, рост себестоимости производства эквивалентен увеличению курса доллара. «Учитывая, что он повышается с марта, наглядно видно, как растет показатель себестоимости», — отмечает он.

Гендиректор подмосковной компании «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин говорит, что в его компании себестоимость производства может вырасти на 5-7%. «Мы закупаем упаковку, стаканчики, этикетки и прочее, а их стоимость привязаны к валюте, которая подорожала», — поясняет он.

В январе-августе 2020 года валовой надой молока во всех хозяйствах составил 22,1 млн т — на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в сельхозорганизациях надой вырос на 6% до 12,1 млн т. По данным Минсельхоза, средняя цена реализации молока к 23 сентября составила 24,99 руб./кг без НДС, что на 2,1% ниже, чем в начале года.