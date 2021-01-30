В сезоне-2020/21 «Сюкден» сократит производство сахара более чем на четверть

Выпуск сахара в России прогнозируется на треть ниже, чем в прошлом сезоне «Сюкден»

Группа «Сюкден» в сезоне-2020/21 переработала примерно 3,25 млн т сахарной свеклы и выпустит около 565 тыс. т сахара (годом ранее — около 800 тыс. т). Об этом «Агроинвестору» рассказал финансовый директор холдинга в России Глеб Тихомиров.



Урожайность сахарной свеклы в хозяйствах компании в 2020 году была намного ниже, чем в 2019-м — показатель уменьшился в диапазоне от 10% в Поволжье до 40% в Краснодарском крае. В среднем предприятия «Сюкден» в ЦФО получили около 350 ц/га в чистом весе, в ПФО — 360 ц/га. Причиной такого падения стала, прежде всего, засуха, которая затронула посевы свеклы во всех регионах присутствия группы, поясняет топ-менеджер. Хотя сбор урожая прошел в хороших условиях. Порадовала и сахаристость, которая получилась выше, чем годом ранее — около 20,5%.



«В целом, сезон для нашей компании был неплохой, — комментирует Тихомиров. — Цены на сахар, которые в начале 2020 года были самыми низкими в мире, ниже рынка и ниже себестоимости производства, поднялись в третьем и четвертом кварталах. Поэтому, несмотря на сокращение объемов переработки, экономические показатели всех заводов были положительными».



Из-за сокращения объемов сырья сахарные заводы компании начали сезон переработки свеклы позже, чем обычно: Каменский (Пензенская область) — на четыре дня, Елецкий (Липецкая область) — на две недели, Тбилисский (Краснодарский край) — на три недели, а Добринский (Липецкая область) — на 25 дней. Завершили работу на свекле предприятия напротив намного раньше, в частности Каменский — на 25 дней, Добринский — на 46 дней, Тбилисский — на 69, Елецкий — почти на неделю. Добринский и Каменский до конца текущего сельхозгода будут осваивать сироп и мелассу.



Что касается рынка сахара в целом, то пока Тихомиров не отмечает каких-то драматических последствий от административных действий, направленных на регулирование цен. Но если эта политика продолжится, то она может привести к долгосрочному нарушению баланса спроса и предложения, а также негативно повлиять на производство свекловичного сахара в стране в сезоне-2021/22. По мнению топ-менеджера, это приведет к росту импорта сахара-сырца для обеспечения внутренних потребностей России, и созданию долгосрочной зависимости внутренних цен от мировых, которые сейчас выше уровня в 36 тыс. руб./т, обозначенного правительством. Сама же компания окончательное решение по посевам сахарной свеклы будет принимать в апреле в зависимости от ситуации на рынке и дальнейших действий государства.



По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), валовой сбор сахарной свеклы в 2020 году снизился на 40% до уровня 2014 года, и составил, согласно предварительным данным Росстата, 32,4 млн т. Такое сокращение было обусловлено двумя основным факторами: уменьшением уборочных площадей на 21% (до 895 тыс. га) и сокращением средней урожайности свеклы на 25% (до 362 ц/га) из-за значительных пересевов весной и засухи, поясняет ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Производство свекловичного сахара в сезоне-2020/21, с учетом выработки из мелассы и сиропа, которая будет продолжаться до июля может составить 5,1-5,2 млн т, что на 34% ниже показателя предыдущего сельхозгода.

