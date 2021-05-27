Союз экспортеров зерна намерен реформировать российский зерновой рынок

Первый драфт пакета предложений будет готов к сентябрю Союз экспортеров зерна

Союз экспортеров зерна разрабатывает концепцию реформы зернового рынка, сообщил «Интерфакс». По словам главы союза Эдуарда Зернина, первый драфт пакета предложений будет готов и презентован Минсельхозу к сентябрю. Изменения необходимы, чтобы наладить работу экспорта: Россия стала крупным игроком на мировом рынке, но внутреннее институциональное устройство тормозит дальнейшее развитие, сказал Зернин агентству.



По его мнению, переформатирование должно состояться через механизм саморегулирования рынка. Следует создать саморегулируемую организацию (СРО), вписать ее в законодательство, и в ее рамках составить правила торговли, определить торговые площадки, типовые контракты и прочее. Прежде всего, нужно задать вопрос, какова потребность внутреннего рынка, и какую часть урожая можно безболезненно отгружать за границу, считает Зернин. Работа по экспорту невозможна без стабилизации внутреннего рынка, уверен он. «Практика последних лет показала: если мы забываем о внутреннем рынке, то экспорта тоже не будет», — подчеркнул глава союза. Он пояснил «Интерфаксу», что необходимы стандарты торговли, четкие правила и инструменты.



В результате нынешнего дисбаланса, процесс экспорта стал своего рода азартной игрой. «Требуется изначально другой подход к организации как внутреннего рынка, так и экспортных операций», — сказал Зернин «Интерфаксу» и добавил, что экспортеры должны понимать риски, с которыми они будут сталкиваться в процессе сделок. По его мнению, сейчас очень часто «недобросовестные игроки манипулируют ценами и объемами, вводя в заблуждение участников рынка».



Он привел в пример последние торги, объявленные египетским GASC, которые выиграли поставщики румынской пшеницы, которую выставила экспортная «дочка» «Объединенной зерновой компании» по $258,8/т, тогда как российская пшеница предлагалась минимум по $264/т. «Российское зерно тоже могло пройти, но наши экспортеры были дезориентированы: их убедили, что их цена будет актуальной, что оказалось неправдой. Это свидетельствует о том, рынок непрозрачен, что нужно формировать достоверные ценовые индикаторы. Впрочем, это нельзя назвать российской проблемой, она характерна для всего мира», — сказал Зернин «Интерфаксу».



Он подчеркнул, что при подготовке предложений союз будет опираться на опыт своих участников — крупнейших экспортеров российского зерна, мировой опыт, а также мнения других реальных участников рынка — сельхозпроизводителей и переработчиков зерна через соответствующие отраслевые союзы, пишет «Интерфакс». «Нам крайне важно получить живой результат от этой инициативы, который может пригодиться и нашим коллегам из смежных отраслей», — добавил Зернин.



Зернин рассказал «Агроинвестору», что союз начнет реформирование рынка с информационной прозрачности: в ближайшее время запустит индексы закупочных СРТ цен в портах Азово-Черноморского бассейна. «Будем также договариваться с Мосбиржей о запуске совместного рыночного бенчмарка — индекса на базе FOB. Этими информационными продуктами будет выбита почва из-под ног манипуляторов, снабжающих СМИ и участников рынка недостоверной информацией о рыночных ценах на зерно, — объяснил он. — Собственно, мы ожидаем, что именно эти манипуляторы и будут главными критиками наших предложений». По мнению Зернина, «манипуляторы, пользуясь отсутствием элементарной рыночной инфраструктуры и не имея необходимых полномочий, выступают якобы от имени рынка, искажая реальную рыночную ситуацию в интересах собственных спекуляций на биржах». «Им надо понять, что инициативы Союза экспортеров зерна — это и есть инициативы рынка. Наши участники в совокупности экспортируют более 70% отечественного зерна и являются олицетворением российского зернового бизнеса на международной арене», — добавил Зернин.



На данный момент союз прорабатывает детали концепции, встречается с заинтересованными участниками рынка. «Мы рассчитываем, что на реализацию мероприятий дорожной карты потребуется примерно пять лет, поскольку некоторые из них могут потребовать корректировку законодательных и нормативных актов, — уточняет Зернин. — Мы говорим о долгосрочной и кропотливой работе. Что касается СРО, то это не самоцель, а, скорее, юридическая обложка наших инициатив. Поэтому к регистрации организации мы придем только после разработки концепта и дорожной карты».



По мнению вице-президента Российского зернового союза (РЗС) Александра Корбута, рыночные принципы не меняются, а сохраняются — это ключевой момент. С другой стороны, здесь идет речь о структурировании рынка с точки зрения формализации системы отношений между хозяйствующими субъектами, сказал он «Агроинвестору». «В принципе идея саморегулирования, с моей точки зрения, здравая. В свое время РЗС делал подобные наработки. Саморегулирование уже существует в России, там есть некоторые особенности, которые не совсем вписываются в то, что озвучено Союзом экспортеров зерна», — добавил Корбут. По его словам, если союз добьется изменений и сделает все, исходя из интересов рынка, а не попыток выстроить рынок под государственные задачи — это будет рационально и разумно. «Но в любом случае нужно посмотреть, какие именно предложения будут высказаны», — добавил он.

