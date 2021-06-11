Минсельхоз США прогнозирует рекордный урожай пшеницы в России

Российские аналитики тоже пересмотрели свои прогнозы по урожаю Pixabay

Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России на 1 млн т до 86 млн т без учета Крыма. Прогноз включает 64,5 млн т озимой пшеницы и 21,5 млн т яровой. Таким образом, наша страна может обновить рекорд валового сбора агрокультуры: 86 млн т было собрано в 2017 году, объем производства пшеницы в Крыму в прошлом году составил около 540 тыс. т, в 2019-м — свыше 840 тыс. т, по данным Крымстата, то есть урожай с учетом Крыма может превысить 86,5 млн т.



Урожайность агрокультуры может составить 29,4 ц/га — на 1,4% меньше, чем в прошлом году, говорится в обзоре. При этом посевная площадь достигнет 29,3 млн га, ожидает американское агроведомство. В прошлом месяце оно оценивало ее на 0,3 млн га ниже. Аналитики не стали корректировать площади под озимой пшеницей (17 млн га), но пересмотрели оценку по яровой, повысив ее до 12,3 млн га. По данным российского Минсельхоза на 10 июня, яровая пшеница посеяна на 13 млн га. Яровая пшеница в Крыму в последние три года занимала максимум 6,7 тыс. га, озимая — около 300 тыс. га.



При этом Минсельхоз США снова посчитал, что в России не было гибели озимых: с учетом Крыма под урожай-2021 озимая пшеница была посеяна примерно на 17,36 млн га. Однако ряд регионов Центра и Поволжья сообщал о значительном пересеве погибших озимых. После публикации майского прогноза российские аналитики обращали внимание, что у американского агроведомства слишком высокие ожидания по урожаю. Прогнозы экспертов московского офиса Иностранной сельскохозяйственной служба Минсельхоза США (FAS USDA) тогда существенно разошлись с данными их американских коллег: они оценивали потенциал валового сбора пшеницы в России на уровне 77,5 млн т.



Американское агроведомство в своем июньском отчете признает, что осенью прошлого года в России было сухо, и это негативно повлияло на посевы озимых, однако весенние осадки, по мнению аналитиков, исправили ситуацию. Также они отмечают, что несмотря на задержку сева яровой пшеницы работа была завершена вовремя во всех основных регионах ее производства.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) до публикации отчета Минсельхоза США также повысил прогноз урожая пшеницы с 80 млн т до 82 млн т, сообщило агентство Reuters. На днях ИКАР уже увеличивал свою оценку на 0,5 млн т до 80 млн т в связи с улучшением ситуации на Юге и в Центре страны.



Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз валового сбора пшеницы с 80,5 млн т до 82 млн т на фоне рекордных посевов яровой пшеницы в ЦФО — 1,5 млн га против 0,9 млн га в прошлом году, и хороших запасов влаги на Юге и в Центре после прошедших дождей, рассказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. Согласно базовому прогнозу российского Минсельхоза, при благоприятных погодных условиях урожай зерна в этом году составит 127,4 млн т, включая 81 млн т пшеницы.

