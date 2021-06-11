Рынок ждет снижения цен на пшеницу

Из-за дождей на Юге сбор урожая может задержаться Pixabay

Торговля черноморской пшеницей нового урожая остается малоактивной, сообщает Reuters. В связи с опасениями задержки поступления на рынок зерна нового урожая, предложения по поставке пшеницы в июле из России сократились. Внешний спрос тоже слабый, говорится в мониторинге Refinitiv. Опасения связаны с дождливой погодой на Юге России в последние недели: она может задержать уборку урожая и снизить качественные показатели зерна. Импортеры откладывают покупки в надежде на рост объемов предложения под давлением нового урожая. По словам участников рынка, разница между ценами спроса и предложений доходит до $10 за тонну.



«Экспортеры выжидают с продажами в надежде получить премию, поскольку объема убранного зерна может быть мало в июле, и в портах может возникнуть нехватка товара для отгрузки», — сказал Reuters российский трейдер. Главной интригой в начале сезона-2021/22 года остается предложение в июле пшеницы из южных регионов России, которые первыми начнут уборочную кампанию. Предложения из удаленных от портов регионов появятся не ранее августа. По мнению участников рынка, серьезным препятствием как для закупок на внутреннем рынке, так и продаж на экспорт является еженедельное изменение размера плавающей экспортной пошлины на российскую пшеницу. Так, согласно данным Минсельхоза, на период 9-15 июня ее размер составляет $29,4/т по сравнению с $28,1/т неделей ранее.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что наступающий сезон будет крайне конкурентным. «Прогнозы по урожаю у наших традиционных черноморских и европейских конкурентов благоприятные, мы видим их повышенную активность на торгах по новому урожаю, — отметил он. — В то же время спрос на зерно нормализовался, ажиотаж прошел. Наши потребители спокойно дожидаются окончания сезона на ранее созданных запасах и готовятся серьезно поторговаться, исходя из конкурентных условий нового сезона». С точки зрения внутреннего регулирования, с 1 июля прекратит действие механизм экспортных квот и лицензирования, но в России по-прежнему будет действовать плавающая экспортная пошлина, которая будет отбивать у российских экспортеров охоту рисковать, сказал Зернин.



По данным Refinitiv, экспортные цены на российскую пшеницу старого урожая с протеином 12,5% приблизились к ценам нового урожая. Цены предложения являются номинальными и составляют $265-270 за тонну FOB Новороссийск. По информации Зернина цены предложения не превышают $257-260 за тонну, спроса — не более $252 за тонну. По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, цены предложения составляют $265 за тонну, цена спроса — $255 за тонну. «Но после увеличения прогноза урожая пшеницы в России Иностранной сельскохозяйственной службой Минсельхоза США (FAS USDA) до 86 млн т без Крыма, цена предложения может сдвинуться ближе к $255 за тонну», — считает эксперт. «СовЭкон» тоже считает, что после выхода свежего прогноза американского агроведомства, цены на пшеницу, в первую очередь черноморскую, могут быть под давлением.

