Экспортная пошлина на пшеницу снова увеличилась

Со следующей недели ставка пошлины может начать снижаться АО НК КТЖ

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 30 июня по 6 июля составит $41,3/т, на ячмень — $39,6/т, на кукурузу — $50,5/т, сообщил Минсельхоз. Новые ставки рассчитаны, исходя из индикативных цен на пшеницу — $259,1/т, на ячмень — $241,7/т, на кукурузу — $257,2/т. Действующая ставка по пшенице с 23 по 29 июня составляет $38,1/т, по ячменю — $39,6/т, по кукурузе — $50,2/т.



Темпы экспорта в июне зависят не от пошлины, а от ранее заключенных контрактов, которых сейчас исполняются, рассказал «Агроинвестору» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Новых контрактов почти нет, несмотря на падение котировок, — прокомментировал он. — Поэтому номинальное их падение никак не повлияет ни на ценовой индикатив, ни на размер пошлины. В июле мы ждем дальнейшего снижения цен как на внешнем, так и на внутреннем рынках». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что новая ставка пошлины ожидаема и является локальным максимумом. Более низкая ставка может быть озвучена либо в следующую пятницу, либо еще через неделю.



Сейчас возникает ряд вопросов о том, как рассчитывается пошлина, сказала «Агроинвестору» директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. «При падающем мировом рынке, при обострении конкуренции в России растут пошлины, и снижается наша конкурентоспособность. Мы имеем реальные возможности по увеличению экспорта в последнюю неделю перед началом нового сельхозгода, так как наш экспортный потенциал, особенно по пшенице, выбран не полностью. Однако повышение пошлины может привести к остановке вывоза этой агрокультуры», — считает Тюрина.



На старте нового сельхозгода объемы вывоза зерна, как правило, низкие, а цена формируется по мере уборки урожая и понимания ожидаемых объемов валовых сборов осенью, продолжает она. Тюрина отметила, что пока Россия прогнозирует хороший урожай зерна, оценки по нему разнятся. Минсельхоз в этом году ожидает 127,4 млн т, включая 80,7 млн т пшеницы, оценка Тюриной — 129 млн т и 83 млн т соответственно. ИКАР прогнозирует 129 млн т зерна, включая 82 млн т пшеницы, аналитический центр «СовЭкон» оценивает потенциал сбора пшеницы в 84,6 млн т. По прогнозу гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, который он озвучил 18 июня, урожай зерна в этом году может составить 126,5 млн т, в том числе 79,6 млн т пшеницы, 18,6 млн т ячменя, 15,5 млн т кукурузы, Минсельхоз США ожидает 86 млн т пшеницы без учета Крыма. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что по состоянию на 24 июня его прогноз урожая зерна составляет 132 млн т, 84,5 млн т из которых — пшеница. «Не исключено, что при прогнозах ослабления жары и дождей в центрально-европейской части и на Урале валовой сбор пшеницы может достигнуть уровня 2017 года в 86 млн т», — считает эксперт. При таких прогнозах внутренние цены на пшеницу должны начать снижаться, уверена Тюрина.



В июне темпы экспорта пшеницы должны составить 2,7-2,8 млн т, в июле объемы вывоза обычно снижаются, отметила Тюрина. «К тому же, сейчас начала расти стоимость фрахта. При снижающейся цене на пшеницу на рынках Европы, в условиях повышения пошлины, при высоких валовых сборах, прежде всего, будут снижаться цены у производителей», — прогнозирует Тюрина. Петриченко ранее говорил «Агроинвестору», что на фоне высоких ставок пошлины закупочные цены в портах могут существенно снизиться.

