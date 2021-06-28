В этом сезоне железнодорожные перевозки зерна станут рекордными

Доля железнодорожных перевозок в экспортных направлениях возросла с 33% до 40% Pixabay

В уходящем сельхозгоду железнодорожные перевозки зерна на экспорт в России станут рекордными, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга аналитического центра «Русагротранса». Руководитель центра Игорь Павенский сказал агентству, что объем перевозок может достигнуть 19,2 млн т, что станет историческим рекордом и в 1,4 раза превысит показатель прошлого сезона. Эксперт уточнил, что в прошлом сельхозгоду по железной дороге было перевезено 13,5 млн т зерна. «Перевозки также превысят показатель 2017/18 сельхозгода — 18,6 млн т, когда был собран рекордный урожай зерна в 135,5 млн т», — сказал Павенский «Интерфаксу».



По его оценке, доля железнодорожных перевозок в экспортных направлениях возросла с 33% до 40%, что является максимумом с 2011/12 сельхозгода. «Основной вклад в этот показатель сделали регионы, где в 2020 году был собран рекордный урожай, и отгружены исторически высокие объемы на экспорт», — пояснил «Интерфаксу» Павенский, уточнив, что Центральный округ увеличил вывоз зерна в 1,8 раза до 8,5 млн т, Приволжский — в 2,9 раза до 5,2 млн т. Экспорт из южных и северокавказских регионов из-за снижения урожая суммарно упал в 1,5 раза до 3,5 млн т с 5,3 млн т годом ранее — это минимальный показатель за последние пять лет. Перевозки из Сибири, где урожай был ненамного выше 2019 года, незначительно превысили уровень прошлого года и достигли 1,5 млн т.



Причиной роста перевозок железной дорогой эксперт считает вступление в силу с 15 сентября прошлого года меморандума о недопущении перегрузов на автотранспорте. «Зерно перестали массово возить автомобилями на дальние расстояния. Ранее в сторону портов, в основном Азовского и Черного морей, возили не только из южных регионов (до 400 км), но и из Центра на расстояние до 800 км, и даже из Поволжья — до 1,5 тыс. км», — сказал Павенский «Интерфаксу». Меморандум повлиял и на внутренний рынок, так по железной дороге во внутреннем сообщении на короткие расстояния (до 400 км) в сезоне-2020/21 было перевезено в 1,2 раза больше зерна, чем год назад, отметил эксперт.



Павенский добавил «Агроинвестору», что в новом сезоне планируется рост мощностей перевозок по железной дороге на терминалы в Новороссийске. «Объем маршрутных отправок увеличивается из года в год и в сезоне-2020/21 объем маршрутных отгрузок в вагонах под управлением «Русагротранас» вырос в 4,3 раза до почти 1,1 млн т, — привел данные эксперт. — Сдерживать их может возросший объем генеральных грузов (металлы, нефть, уголь) в направлении южных портов, и увеличившийся пассажирский грузопоток».



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что загруженность железной дороги в уходящем сезоне — прямое следствие высокого урожая в Центре России и Поволжье, а также просевших показателей на Юге, зерно которого доставляется в порты в основном автомобильным транспортом. «В дальнейшем зависимость от географии урожая сохранится. Глобальные климатические изменения способствуют смещению центра земледелия на восток, вплоть до Сибири, а значит, нагрузка на железную дорогу и ее роль в зерновой логистике до портов Азово-Черноморского бассейна будут только расти», — считает он.



Павенский ранее рассказывал «Агроинвестору», что в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, где помимо железной дороги присутствует автотранспорт, были достигнуты впечатляющие результаты по перевозкам зерна. Так, доля железнодорожного транспорта в направлении терминалов Новороссийска в июле—мае 2020/21 выросла с 48% в прошлом сезоне до 64%. Доля перевозок по железной дороге в малые порты и в порт Кавказ составляет 9,4% против 3,7% ранее. В Тамани доля железной дороги также увеличилась до 11,8% против 2,3% в 2019/20-м, и это несмотря на то, что прямой выгрузки вагонов в порту нет, и зерно из вагонов перегружается в автомобили, которые уже доставляют его к терминалу.



По словам Павенского, в целом доля железной дороги в российском экспорте зерна выросла до уровня 11-тилетней давности — 42% против 32-36% в последние годы. В первую очередь, это связано с увеличением возможностей инфраструктуры, а именно ростом мощностей по выгрузке вагонов на терминалах Новороссийска почти на четверть. Свою роль сыграло и расширение парка вагонов-зерновозов: в последние четыре года их количество увеличилось на 10 тыс. до 51 тыс. единиц за счет большекубовых и «тяжелых» вагонов (с загрузкой более 76 т).

