Экспортные котировки на пшеницу резко упали

В ближайшие месяцы цены продолжат снижаться Д. Абрамов

На прошлой неделе экспортные котировки на зерновые в Черноморском регионе резко снизились, говорится в мониторинге Refinitiv. Причиной стало ожидание большого урожая пшеницы и ячменя в странах региона, включая Украину и Россию, а также слабый внешний спрос. Цены предложений по поставке российской пшеницы с протеином 12,5% упали на $10 за тонну до уровня менее $240/т FOB Новороссийск для поставки в июле-августе. Цены предложений по поставке пшеницы с протеином 11,5% из Украины в июле-августе опустились до $230 за тонну FOB.



По информации аналитического центра «СовЭкон», стоимость черноморской пшеницы с начала недели снизилась на $3,5 за тонну и достигла $237/т. «Улучшение погоды на Среднем Западе США привело к обвалу рынка кукурузы, утянувшей за собой пшеницу и сою. С начала недели цены [кукурузы] снизились уже на 8% до $214,7/т. Падают и цены на черноморскую пшеницу, опустившуюся с прошлой недели на 3,7% до $237/т», — говорится в сообщении центра.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что недавний GASC задал потолок для цен на пшеницу. «Прогнозы нового урожая хорошие, причем показатели качества соответствуют экспортным спецификациям, — объяснил он. — Для рынка это означает одно: причин для роста нет. Давление объемов нового урожая приведет только к снижению цен в перспективе двух-трех месяцев».



В начале июля аналитик аграрных рынков Черноморского региона Refinitiv Ольга Граб рассказывала «Агроинвестору», что общая доля стран Черноморского региона, включая Россию, Украину, Румынию и Болгарию, в мировой торговле пшеницей в сезоне-2021/22 может стать рекордной и превысить 33% мирового экспорта агрокультуры. По расчетам Refinitiv, в сумме эти страны могут поставить на мировой рынок рекордный объем пшеницы — 67,7 млн т. Увеличению экспортного потенциала региона способствует восстановление объемов производства на Украине, в Румынии и Болгарии, а также высокие переходящие запасы пшеницы в России, поясняла Граб.



По предварительной оценке Минсельхоза, поставки зерновых на экспорт в сезоне-2020/21 превысили 48 млн т, из них пшеницы — 37,5 млн т. Ведомство считает, что общий объем экспорта станет одним из самых высоких в истории страны, и Россия в очередной раз займет лидирующую позицию в мире по поставкам пшеницы. Экспортный потенциал в текущем сезоне предварительно оценивается в 51 млн т зерна. Итоговые оценки будут зависеть от урожая, а также общей ситуации на внешних рынках, уточнял Минсельхоз.



Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина 7 июля говорила «Агроинвестору», что в июле отгрузки пшеницы достаточно низкие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она связывает это с тем, что сейчас сложилась «непонятная ситуация для экспортеров», Россия испытывает сильное давление со стороны Франции и стран Причерноморского региона на фоне прогнозов по увеличению урожая. Согласно прогнозу Тюриной, в сезоне-2021/22 вывоз зерна может составить 51 млн т, включая 40 млн т пшеницы. «Эти показатели почти соответствуют тем объемам экспорта, которые мы имеем по итогам ушедшего сезона», — говорила она. Аналитический центр «Русагротранса» оценивает потенциал экспорта зерна в этом сезоне на уровне 52 млн т, включая 41,5 млн т пшеницы. Институт конъюнктуры аграрного рынка прогнозирует 49 млн т и 39 млн т соответственно.

