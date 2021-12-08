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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

Рынки

Урожай масличных в этом году будет рекордным

В Европейской части России может образоваться избыток предложения сои, благодаря чему цены на шрот и бобы снизятся 

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Дальний Восток стал заложником экспортной пошлины на сою
Pixabay
Дальний Восток стал заложником экспортной пошлины на сою
Pixabay

Урожай масличных в этом году может превысить рекордные 24 млн т. В том числе сбор подсолнечника может составить 15,15 млн т, сои — 4,7 млн т, рапса — 2,8 млн т. Такой прогноз в ходе XIII Международной научно-промышленной конференции Национального союза свиноводов конференции озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «При этом российские производители сои, с нашей сточки зрения, ошиблись, поставив с начала сезона высокие ценники. Они могут быть наказаны, потому что пошел очень серьезный импорт соевого шрота из Латинской Америки», — сказал он.

По оценкам ИКАР, с начала сезона в Россию было ввезено примерно 160 тыс. т шрота с ГМО. По словам Рылько, «это очень много и сильно остужает внутренний рынок, учитывая наши запретительные экспортные пошлины». Заложником этих пошлин является Дальний Восток: до их введения регион экспортировал в Китай до 1 млн т сои, а с нынешней пошлиной в 20% от стоимости или $100/т такие объемы сохранить невозможно. Кроме того, логистические проблемы не позволяют вывозить эту продукцию в отдаленные от Дальнего Востока регионы. «Поэтому с соей в Европейской части России может быть ситуация суперпредложения, что сказывается на ценах бобов и шрота и является комфортной ситуацией для свиноводческой отрасли», — считает Рылько.

В ходе конференции он также рассказал, что сбор пшеницы в этом году составит 76,5 млн т, согласно базовому прогнозу ИКАР, хотя в последнее время регионы сообщают о росте урожаев. «Мы не припомним, когда такое было, чтобы говорили об увеличении сборов после завершения уборки. Это вызывает определенные вопросы», — добавил Рылько. Урожай ячменя составит 18,2 млн т против 20,9 млн т годом ранее, кукурузы — 15,6 млн т (13,9 млн т), что может стать рекордом. Валовой сбор зерна в целом ожидается на уровне 122,7 млн т (минимум — 120,7 млн т) против 133,5 млн т в прошлом году.  

Елизавета Литвинова 

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