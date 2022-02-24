Трейдеры предупредили о росте мировых цен на продовольствие из-за ситуации в Донбассе

На Россию и Украину приходится около 29% мирового экспорта пшеницы Е. Разумный

Обострение отношений между Россией и Украиной может привести к дальнейшему росту мировых цен на продовольствие, которые уже близки к многолетним максимумам, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков и трейдеров. На Россию и Украину приходится около 29% мирового экспорта пшеницы, 19% поставок кукурузы и 80% экспорта подсолнечного масла.



Эскалация отношений вынудит покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные поставки, что приведет к росту цен, отмечает агентство.



Экспортные цены на пшеницу в США и Франции стремительно растут на фоне обострения российско-украинского кризиса, сообщает «Зерно Он-Лайн». Средняя цена пшеницы SRW 2 на базисе CPT порты Мексиканского Залива (США) 23 февраля подскочила до $365,04/т — на $29,03/т по сравнению с концом прошлой недели. Пшеница FCW A2 на базисе FOB порт Руан (Франция) с 21-го по 23 февраля подорожала на $12,93 до $332,73/т, пшеница FAW A2 на базисе FOB порт Ля-Паллис — на $12,99 до $334,43/т.



Начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко сказала «Агроинвестору», что агропродовольственные рынки наиболее чувствительны к ситуациям конфликтов и любой неопределенности в геополитической обстановке. «Безусловно, волатильность на сырьевых биржах увеличится. Меры, которые ограничивают внешнюю торговлю, пошлины и квоты на экспорт направлены на смягчение внешних эффектов мирового рынка на российские цены», — добавила эксперт.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда также отметила, что любое обострение вызывает всплеск цен. «К тому же неясен срок действия этого обострения. Это ограничение физического перемещения продукции, рост страховок для кораблей и грузов. Как следствие — снижение привлекательности экспорта. Так что здесь ситуация, когда цены на внешнем рынке растут, а экспортеры, порты которых затронуты ограничениями, не могут этим пользоваться, — сказала эксперт «Агроинвестору». — На внутренние цены этот рост может не перенестись. Здесь нужно думать о производителях. Тем более — в начале посевной. Как они поступят, если ресурсы куплены по высоким ценам, а цена на продукцию непонятна?».​



Между тем, как сообщил «Финмаркет», Минсельхоз во втором полугодии может донастроить механизм «зернового демпфера». Об этом первый замглавы ведомства Оксана Лут сказала на итоговой коллегии Минсельхозпрода Татарстана. «Сейчас механизм пошлины рассчитан на то, чтобы обеспечить доступным зерном животноводов и переработчиков. С этой задачей он справляется. Поэтому механизм пошлины остается, он сейчас хорошо настроен, — отметила она. — Будем смотреть, какая будет себестоимость производства зерна по итогам текущего сезона, то есть когда у нас пройдет посевная». Лут добавила, что механизм «зернового демпфера» в условиях растущих мировых цен помогает «делать разумную и доступную потребительскую цену в магазинах на конечные продукты питания».



Ранее по итогам парламентских слушаний, состоявшихся в Госдуме 16 февраля, правительству совместно с отраслевыми союзами было рекомендовано проработать вопрос о целесообразности отмены плавающей экспортной пошлины на зерновые или внести изменения в расчет ставок пошлины. Как сообщает «Российская газета», в письме на имя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина Оксана Лут предупредила о возможных негативных последствиях для животноводства и перерабатывающей отрасли в случае отмены экспортных пошлин на зерно.

