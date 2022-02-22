Евросоюз в 2021 году стал лидером по импорту продовольствия из России

Экспорт продукции АПК из России в 2021 году вырос на 23% и достиг $37,7 млрд Pixabay

Страны Евросоюза в 2021 году заняли первое место по импорту продовольствия из России, обогнав Китай. Об этом говорится в материалах подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». По данным аналитиков, поставки продукции АПК в ЕС в прошлом году выросли на 41% до $4,7 млрд. В общей структуре экспорта на ЕС пришлось 12,5%.



Второе место по объемам поставок российской продукции АПК заняла Турция с долей в 11,5%: по итогам прошлого года экспорт в эту страну увеличился на 38% до $4,3 млрд. Вывоз продукции АПК из России в Китай, занявший третье место по объему поставок в стоимостном выражении, в 2021 году снизился на 12% до $3,5 млрд. Согласно данным «Агроэкспорта», всего экспорт продукции АПК из России в 2021 году вырос на 23% и достиг $37,7 млрд.



Увеличение поставок в европейские страны связано с возросшим спросом на зерно и рыбную продукцию. На долю последней пришлось почти 40% всего экспорта в страны Европы, зерновые заняли долю в 12%. Самый заметный рост в денежном выражении в 2021 году показали поставки в европейские страны крабов и других ракообразных. По информации «Агроэкспорта», в 2021 году объем вывоза ракообразных из России в страны ЕС вырос в 2,1 раза до $930,8 млн, рыбного филе — на 43,8% до $348,35 млн, мороженой рыбы — на 22,35% до $294,5 млн. Кроме того, увеличились отгрузки зерновых и зернобобовых агрокультур. Так, экспорт пшеницы оказался на 88,2% больше, чем годом ранее, составив $394,9 млн, поставки кукурузы выросли в 4,3 раза до $140,7 млн, гороха — на 68% до $123,5 млн.



Что касается Китая, то, согласно данным аналитиков «Агроэкспорта», поставки ракообразных из России в эту страну возросли на 66,3% до $564,9 млн, соевых бобов — на 30,1% до $408,1 млн, рапсового масла — на 61,3% до $407,4 млн. При этом вывоз мороженой рыбы снизился в 2,5 раза до $473,1 млн, подсолнечного масла — на 36,35% до $359,3 млн, соевого масла — на 32,4% до $165,2 млн, рапса — почти в девять раз до $19,1 млн. Поставки в Китай сократились из-за того, что китайские власти ввели ряд ограничений из-за пандемии. В октябре 2020 года страна начала закрывать для российской рыбной продукции порты, после того как на ее упаковках были обнаружены следы COVID-19.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы SRG Татьяна Козлова отметила, что в 2022 году ковид-факторы уйдут на второй план, поэтому Китай вряд ли будет вводить ограничения на российский агроэкспорт. «Тем более что закрытие китайских границ заставило российских рыболовов искать новые рынки сбыта с более высокой добавленной стоимостью, — сказала она «Агроинвестору». — Китай заинтересован в нашем агроэкспорте, так как основная его доля — это сельхозсырье, и ключевая добавленная стоимость после переработки остается в Китае»



По мнению Козловой, наиболее вероятно, что в 2022 году в денежном выражении экспорт незначительно вырастет в силу повышения мировых цен на продовольствие. При этом, считает она, из-за ухудшения геополитической обстановки российское правительство для обеспечения продовольственной безопасности страны будет вводить очередные квоты на экспорт сельхозпродукции, и в количественном выражении поставки могут снизиться.​

