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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Аналитика

«СовЭкон»: мировые цены на пшеницу могут подняться выше $400 за тонну

Египет отменил тендер по закупке пшеницы

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В этом сезоне Россия может вывезти еще около 7-7,5 млн тонн пшеницы
«Новороссийский зерновой терминал»
В этом сезоне Россия может вывезти еще около 7-7,5 млн тонн пшеницы
«Новороссийский зерновой терминал»

Мировые цены на продовольственную пшеницу могут превысить $400 за тонну из-за ситуации вокруг Украины, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение аналитического центра «СовЭкон». По мнению аналитиков, стоимость кукурузы также может приблизиться к этому уровню при самом плохом сценарии — если значительная часть российского и украинского зерна не будет поставлена на глобальный рынок.

По данным «СовЭкона», в текущем сезоне Украине осталось экспортировать около 6 млн т пшеницы и 13-14 млн т кукурузы. Россия может вывезти еще около 7-7,5 млн т пшеницы и 1-2 млн т кукурузы. 24 февраля Россия до особого распоряжения приостановила движение коммерческих судов в Азовском море, где есть два небольших украинских порта с объемом годового экспорта 2-3 млн т в год и много российских портов с объемом экспорта 12-15 млн т. Украина закрыла некоторые из своих терминалов, российские черноморские терминалы продолжают работать, уточняет информагентство.

По данным «Интерфакса», крупнейший зерновой терминал в России — «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП, входит в группу ОЗК), работает в штатном режиме. «Приемка зерна на НКХП идет в штатном режиме, отгрузка в соответствии с графиком в ближайшие дни не планируется. В работе предприятия в целом сбоев нет, следим за развитием ситуации», — уточняет НКХП. Согласно заключенным контрактам, ближайшие отгрузки запланированы на март.

На тендере египетского GASC (госагентство по закупкам зерна) французская пшеница была предложена по $399 за тонну, причем стоимость фрахта выросла в два раза и достигла $49,55 за тонну. GASC планировал купить неустановленный объем пшеницы для отгрузки с 11 по 21 апреля, но получил только одно предложение, в результате тендер был отменен, сообщает Reuters. 23 февраля фьючерсы американской пшеницы поднялись до более чем девятилетнего максимума из-за опасений возможных перебоев с экспортом из Черноморского региона.

Екатерина Шокурова 

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