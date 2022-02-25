Экспорт зерна из России встал на паузу

Российские аграрии могут начать придерживать продажи пшеницы в ожидании роста цен Е. Разумный

Из-за военной операции на Украине темпы вывоза российского зерна сильно замедлились. Росморречфлот вчера сообщал, что до особого распоряжения Минобороны приостановлено судоходство в Азовском море. По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, российские экспортеры «заняли выжидательную позицию», чтобы оценить возможности коммерческого судоходства, пишет «Коммерсантъ» .



Другие собеседники издания говорят, что компании не готовы брать повышенные риски, тем более что сейчас невозможно предсказать уровень цен через полтора месяца. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов сказал изданию, что основные сложности сегодня, видимо, связаны с невозможностью договориться о фрахте из-за военных рисков.



Приостановка судоходства в Азовском море несет значительный риск для исполнения контрактов или дополнительных убытков, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор «Реал Агро» Александр Григорьянц. Если в экспортном контракте прописан только порт Азовского моря, то, вероятно, приостановка поставок будет считаться форс-мажором, и исполнение обязательств будет отложено до тех пор, пока судоходство не возобновится, добавляет он.



Сейчас перед экспортерами стоит несколько вопросов, продолжает Григорьянц. Первый — техническая возможность отправки грузов, то есть не будет ли препятствий для судоходства по Черному морю и прохождения вагонов через границы Прибалтики. «Пока, насколько мне известно, сложностей в Черном море, на границах Россия — Латвия и Белоруссия -Литва — нет», — говорит он. Второй вопрос — получение валютной выручки из-за санкций в отношении банков. Так, у экспортеров пока нет понимания, в какие банки деньги будут отправляться, в какие — нет. Но, судя по информации на сегодняшнее утро, препятствия для получения валютной выручки отсутствуют. «Но все быстро меняется», — отмечает он.



Египетская госкомпания GASC, один из ключевых покупателей российской пшеницы, отменила намеченный на 24 февраля тендер с поставкой 11-12 апреля. GASC получила только одну заявку от Viterra, которая предложила 60 тыс. т французской пшеницы по $399/т (FOB) или $448,55/т с учетом фрахта. «Эта заявка показывает, насколько может вырасти цена. В этом случае она вряд ли как-то здраво обоснована и, скорее всего, строится на ожиданиях экспортера от видения рынка. Поскольку предложений, кроме Viterra не было, я так полагаю, у людей вообще нет понимания, насколько сильно вырастут цены», — рассуждает Григорьянц.



При наихудшем сценарии глобальные цены на продовольственную пшеницу могут превысить $400/т, считает «СовЭкон». Григорьянц считает, что цены на пшеницу будут расти. По его словам, Египет и Турция заключили много контрактов на поставку российского и украинского зерна из портов Черного моря, но в свете последних событий есть сомнения, что отгрузки пройдут вовремя.



Сизов также полагает, что российские аграрии могут начать придерживать продажи пшеницы, так как цены на зерно в рублях, вероятно, вырастут. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Коммерсанту», что сейчас для сельхозпроизводителей зерно может выглядеть более надежным активом. «Действительно, фермеры сейчас предпочитают оставаться с товаром, чем с рублями, которые сильно обесцениваются», — подтверждает Григорьянц.



Однако при любом развитии событий Россию будет трудно убрать с мирового рынка, уверен Зернин. В прошлом сезоне в мировых поставках пшеницы наша страна занимала около 20%, в этом сезоне — 17%. Заместить такие объемы поставками из Австралии и Южной Америки вряд ли получится, особенно учитывая стоимость фрахта и наличие судов. Сизов считает, что в краткосрочной перспективе традиционные покупатели российской пшеницы могут переключиться на закупки зерна из ЕС, Аргентины, Австралии и США. Но продолжительное отсутствие поставок пшеницы из России угрожает ситуации с продовольствием в странах Северной Африки, а также создает риски для турецких мукомолов, которые в свою очередь снабжают продукцией страны Ближнего Востока.



Между тем, пошлина на экспорт пшеницы из России со 2 по 8 марта составит $88,2/т против $91/т неделей ранее. Пошлина на вывоз ячменя уменьшится с $73,3/т до $72,3/т, кукурузы — увеличится с $52,2/т до $52,7/т. Ставка по пшенице рассчитана, исходя из индикативной цены $326,1/т ($330,1/т неделю назад), по ячменю — $288,4/т ($289,8/т), по кукурузе — $260,3/т ($259,6/т).

