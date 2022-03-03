Соевый шрот за неделю подорожал на 25%

Другие компоненты кормов также дорожают flickr.com

Снижение курса рубля на фоне «специальной военной операции» на Украине привело к росту цен на соевый шрот на 25-27%, пишет «Коммерсантъ» . Так, крупный российский переработчик масличных «Эфко» разослал контрагентам новое коммерческое предложение с ценой 66,9 тыс. руб./т в марте. Неделей ранее соевый шрот стоил 51 тыс. руб./т, сказал изданию гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Но пока это цена предложения и реальных сделок ИКАР не фиксирует.



Представитель «Эфко» уточнил изданию, что речь идет об импортном шроте: при его поставках стоимость согласуется с покупателями исходя из текущей цены в Аргентине — основном поставщике сырья — и курса доллара. На российском рынке цена на соевый шрот формируется, исходя из импортного ценового паритета, объясняет Рылько. По его словам, в Южной Америке, откуда идут поставки в Россию, засуха, что дополнительно привело к росту цен. УК «Содружество», которая также является крупным переработчиком, пока не повышала стоимость, но компания зависит от цен на внешних рынках, так что колебания курсов валют могут отразиться на внутренней цене, прокомментировал «Коммерсанту» директор «Содружества» Шендерюк-Жидков.



При этом дорожает не только соевый шрот, но и другие компоненты кормов — витамины, аминокислоты. Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк говорит, что цены на кормовые компоненты сейчас корректируются вверх, но больше его беспокоит стабильность обеспечения их поставок. Так, уже сейчас появляются нештатные ситуации, связанные не столько с производителями компонентов, сколько с логистикой: есть прецеденты, когда в море разворачивали контейнеры. В частности, речь идет о компании Maersk, которая приостановила отправки грузов в Россию и из нее.



«По автотранспорту тоже есть потенциальные риски: при маршруте из Европы в Россию есть риск столкнуться с определенным транспортным саботажем на территории ЕС, в первую очередь — в Польше», — сказал Михнюк «Агроинвестору». Если говорить о железнодорожных перевозках, то тут приоритетным направлением является Китай, однако есть сложности: в Забайкальском пограничном пункте пропуска, через который проходит довольно большой объем китайских кормовых компонентов в Россию, в последнее время наблюдаются задержки с оформлением грузов. «Соответственно, если мы в среднесрочной перспективе смотрим в сторону Юго-Восточной Азии, сейчас нам нужно этот узел срочно расшивать либо технически, либо организационно», — отметил Михнюк.



По его словам, определенная часть заводов европейских производителей кормовых добавок расположена в Юго-Восточной Азии или Китае. Поэтому практика контрактования в Европе и поставки из других регионов у российских потребителей уже есть. «Мы сейчас ищем потенциальные возможности, чтобы смоделировать возможные поставки необходимых компонентов из Юго-Восточной Азии по так называемому зеленому коридору», — говорит Михнюк. При этом сейчас речь об убытках потребителей от использования в кормах дорогой сои не идет. Скорее всего, будет происходить корректировка стоимости конечного продукта, и к этому постепенно надо готовиться. «Если же бизнесу не будет хватать ресурсов господдержки, то это будет происходить более чувствительно, — добавляет он. — На этот год 10 млрд руб. субсидий на корма животноводам вроде подтвердили, но в текущей ситуации этого недостаточно».​

