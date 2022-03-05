Минпромторг рекомендовал ограничить экспорт минеральных удобрений

Приостановка экспорта удобрений может спровоцировать более активный рост цен на продовольствие в Европе Д. Абрамов

Минпромторг рекомендовал российским производителям минеральных удобрений приостановить экспорт. Ведомство объясняет предложение «саботажем» со стороны иностранных логистических компаний. По мнению Минпромторга, экспорт должен быть приостановлен «до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме», говорится в сообщении ведомства. Российская ассоциация производителей удобрений пока не комментирует рекомендации министерства.



Из-за отказа логистических компаний работать с грузами из России аграрии Европы и других стран не могут получить законтрактованные объемы удобрений, отмечает Минпромторг. «Это создает очевидные риски неурожая и, как следствие, нехватки продовольствия для стран Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии — ведь заместить российские удобрения сегодня либо крайне сложно, либо вообще невозможно», — подчеркивает ведомство.



Министр промышленности и торговли Денис Мантуров напомнил, что Россия входит в тройку мировых лидеров среди поставщиков минеральных удобрений и играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. С учетом усугубляющихся природных катаклизмов и роста мирового населения это особенно важно. При этом на фоне стремительного повышения мировых цен на газ многие заводы сократили производство минеральных удобрений, соответственно, потребность в российской продукции только растет, напоминает Минпромторг.



По данным Росстата, в России за прошлый год произвели 24,9 млн т минеральных удобрений (в действующем веществе). По информации ФТС и TradeMap, около 65% российских удобрений идет на экспорт, 22% поставок приходится на Евросоюз и США, 7% — на Китай. Для ЕС и США доля России в импортных поставках удобрений составляет 11-12%.

«Если производители удобрений не против закрытия поставок, потому что они не могут грузиться на экспорт, то я бы поддержал инициативу о приостановке, — сказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. — Если это предложение было сформировано только Минпромторгом, то я не вижу в нем смысла, потому что лучше продолжать работать по квоте, которая обеспечивает потребности внутреннего рынка, чем все приостанавливать — это очень жесткое решение».



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут обращает внимание, что эта инициатива Минпромторга — просто публичная рекомендация. «В условиях неопределенности расчетов, ограничений на перевозки — это вполне естественное и логичное предложение», — прокомментировал он «Агроинвестору». Кроме того, с точки зрения российского сельского хозяйства ограничение экспорта может дать хороший стимул для отечественных аграриев за счет роста внутренних поставок.



Партнер компании «НЭО Центр» Александр Ракша также отмечает, что инициатива Минпромторга — это все же рекомендация, то есть к исполнению она не обязательна. «Нарушение логистических цепочек в целом есть. Отказы от работы с российскими компаниями в Европе есть. Поэтому рекомендация уместная», — сказала он «Агроинвестору». По словам Рылько, в случае если экспорт минеральных удобрений будет принудительно временно остановлен, то сократятся и без того снижающиеся экспортные поступления средств, которые сейчас нужны стране. Кроме того, это решение может сильно ударить по глобальной продовольственной безопасности, особенно в развивающихся странах, которые сильно зависят от российских поставок.



«Перевозчики не принимают [российский] товар. Это их выбор, и логично, что мировые цены увеличатся, хотя они и сейчас растут», — говорит Корбут. Ракша добавляет, что если рекомендация станет требованием, продовольствие в мире будет дорожать. «Но цены и так вырастут: значительная часть минеральных удобрений — продукт газохимической промышленности. Цены на газ находятся на рекордных уровнях. Вывод с рынка российских объемов усилит повышение цен на продовольствие в Европе, но это не будет единственным фактором», — считает эксперт.

