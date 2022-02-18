АККОР: малым хозяйствам необходимо больше господдержки

Справедливое распределение господдержки позволит раскрыть потенциал малых хозяйств и нарастить производство Pixabay

Малым хозяйствам необходимо больше средств господдержки, сказал президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Владимир Плотников на XXXIII съезде ассоциации в Москве. По его словам, деньги на эти цели нужно взять из общих объемов господдержки, которые выделяются АПК.



Плотников отметил, что на протяжении многих лет крупные хозяйства получают сотни миллиардов рублей господдержки. «Они уже окрепли, обновили материальную базу, скот завезли, построили переработку. Могут вести дело самостоятельно. Теперь надо перераспределить ресурсы, чтобы большая часть средств пошла на небольшие хозяйства, чтобы десятки тысяч таких хозяйств могли расти, развиваться», — отметил Плотников (цитата по стенограмме выступления на сайте АККОР).



При этом даже имеющуюся господдержку фермерам очень сложно получить, обратил внимание глава ассоциации. В частности, по мероприятиям госпрограммы развития сельского хозяйства поддержку получает не более 11% фермеров, а субсидию на литр молока — всего 2%. Причина, по словам Плотникова, в том, что процедура получения господдержки с каждым годом усложняется.



«Требуются сведения о состоянии почвы, вносимых удобрениях и семенах, фонде оплаты труда и сертификации полевых машин. Очевидно, что у фермера просто нет средств, чтобы заказать у специалистов такое количество документов. А ведь надо еще и в сроки подачи заявки уложиться, и полевые работы как-то вести», — приводит слова Плотникова «Парламентская газета». По его мнению, справедливое распределение господдержки позволит раскрыть потенциал малых хозяйств и нарастить сельскохозяйственное производство, что особенно важно в ситуации с ростом цен на продовольственном рынке.



В 2020 году на долю малых хозяйств с учетом личных подсобных хозяйств пришлось 56,5% производства валовой сельхозпродукции в России, привел данные Плотников. Согласно информации Всероссийской микросельхозпереписи, проведенной в августе 2021 года, число фермерских хозяйств в России составляет 102,4 тыс. По данным Росстата, в 2021 году на долю КФХ и индивидуальных предпринимателей пришлось 30,3% от общего сбора зерна (в 2020 году — 29,5%), 8,8% сахарной свеклы (7,6%), 36% подсолнечника (35%).

