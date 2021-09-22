разделы

реклама

журналы

USD

72.758 (-0,30%)

EUR

85.349 (-0,28%)

MOEX

4014.61 (1,11%)

BRENT

75.31 (1,28%)

Пшеница

697 (0,99%)

Сахар

18.97 (0,58%)

USD

72.758 (-0,30%)

EUR

85.349 (-0,28%)

MOEX

4014.61 (1,11%)

BRENT

75.31 (1,28%)

Пшеница

697 (0,99%)

Сахар

18.97 (0,58%)

USD

72.758 (-0,30%)

EUR

85.349 (-0,28%)

MOEX

4014.61 (1,11%)

BRENT

75.31 (1,28%)

Пшеница

697 (0,99%)

Сахар

18.97 (0,58%)

USD

72.758 (-0,30%)

EUR

85.349 (-0,28%)

MOEX

4014.61 (1,11%)

BRENT

75.31 (1,28%)

Пшеница

697 (0,99%)

Сахар

18.97 (0,58%)

USD

72.758 (-0,30%)

EUR

85.349 (-0,28%)

MOEX

4014.61 (1,11%)

BRENT

75.31 (1,28%)

Пшеница

697 (0,99%)

Сахар

18.97 (0,58%)

Russian Crop Production — 2021/22

Аналитика

Правительство планирует увеличить расходы на сельское хозяйство

В 2022 году они превысят 285 млрд рублей

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Предполагается, что источником дополнительного финансирования станет рост таможенных поступлений от экспорта зерна
А. Гордеев
Предполагается, что источником дополнительного финансирования станет рост таможенных поступлений от экспорта зерна
А. Гордеев

В 2022 году расходы бюджета на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства планируется увеличить на 5,3 млрд руб. по сравнению с утвержденным ранее объемом, до 285,1 млрд руб. В 2023-м финансирование вырастет на 9,3 млрд, руб. до 304,8 млрд руб., а в 2024 году — на 21,9 млрд руб. до 326,7 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. Финансирование будет увеличиваться и дальше, говорится в документе.

В 2023 году правительство планирует направить на поддержку фермеров на 2,7 млрд руб. больше, чем планировалось ранее. При этом поддержка экспорта продукции АПК в 2022 году уменьшится на 1,4 млрд руб., в 2023-м — на 467,5 млн руб., зато в 2024-м увеличится на 15,1 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Расходы бюджета на техническую модернизацию АПК в 2022 году вырастут на 10,1 млрд руб., в 2023 году — на 14,3 млрд руб., в 2024-м — на 738,1 млн руб. Предполагается, что источником дополнительного финансирования станет рост таможенных поступлений от экспорта зерновых: пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. Господдержка на стимулирование инвестиций в АПК в следующем году вырастет на 17,7 млрд руб., в 2023 году — на 16,3 млрд руб., в 2024-м — на 2,6 млрд руб. На научно-техническое обеспечение развития АПК объемы бюджетных ассигнований в следующие три года предполагается увеличить на 1,5 млрд руб., 1,6 млрд руб. и 129 млн руб. соответственно. Кроме того, в документе говорится, что расходы на мелиорацию в ближайшие три года составят 94,3 млрд руб., из них в 2022-м будет выделено 29,7 млрд руб., в 2023 году — 30,7 млрд руб., в 2024-м — 33,8 млрд руб., сообщает ТАСС.

Ранее правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, продлив ее до 2030 года. К этому времени, согласно прогнозу Минсельхоза, производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах должно увеличиться на 14,6% относительно 2020 года, выпуск пищевых продуктов должен вырасти на 14,7%.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2021
«Агроинвестор» №08, август 2021

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2021
Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными

«Агроинвестор»

Агросектор должен позеленеть. Инвестиции в экологизацию сельхозпроизводства становятся все более востребованными
Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома

«Агроинвестор»

Не только сырье. Как растет экспорт российской продукции пищепрома
Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов

«Агротехника и технологии»

Агрохимический гамбит. Производители химических СЗР взялись за производство биопрепаратов