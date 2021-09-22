Правительство планирует увеличить расходы на сельское хозяйство

Предполагается, что источником дополнительного финансирования станет рост таможенных поступлений от экспорта зерна А. Гордеев

В 2022 году расходы бюджета на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства планируется увеличить на 5,3 млрд руб. по сравнению с утвержденным ранее объемом, до 285,1 млрд руб. В 2023-м финансирование вырастет на 9,3 млрд, руб. до 304,8 млрд руб., а в 2024 году — на 21,9 млрд руб. до 326,7 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на ближайшие три года. Финансирование будет увеличиваться и дальше, говорится в документе.



В 2023 году правительство планирует направить на поддержку фермеров на 2,7 млрд руб. больше, чем планировалось ранее. При этом поддержка экспорта продукции АПК в 2022 году уменьшится на 1,4 млрд руб., в 2023-м — на 467,5 млн руб., зато в 2024-м увеличится на 15,1 млрд руб., пишет ТАСС со ссылкой на документ.



Расходы бюджета на техническую модернизацию АПК в 2022 году вырастут на 10,1 млрд руб., в 2023 году — на 14,3 млрд руб., в 2024-м — на 738,1 млн руб. Предполагается, что источником дополнительного финансирования станет рост таможенных поступлений от экспорта зерновых: пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. Господдержка на стимулирование инвестиций в АПК в следующем году вырастет на 17,7 млрд руб., в 2023 году — на 16,3 млрд руб., в 2024-м — на 2,6 млрд руб. На научно-техническое обеспечение развития АПК объемы бюджетных ассигнований в следующие три года предполагается увеличить на 1,5 млрд руб., 1,6 млрд руб. и 129 млн руб. соответственно. Кроме того, в документе говорится, что расходы на мелиорацию в ближайшие три года составят 94,3 млрд руб., из них в 2022-м будет выделено 29,7 млрд руб., в 2023 году — 30,7 млрд руб., в 2024-м — 33,8 млрд руб., сообщает ТАСС.



Ранее правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, продлив ее до 2030 года. К этому времени, согласно прогнозу Минсельхоза, производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах должно увеличиться на 14,6% относительно 2020 года, выпуск пищевых продуктов должен вырасти на 14,7%.

