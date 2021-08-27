Дмитрий Медведев: глобальное потепление может привести к расширению сельхозплощадей

Необходимо учитывать угрозы изменения климата и предусмотреть меры по адаптации агроотрасли к этим процессам Pixabay

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что изменение климата может привести к чрезмерной засухе в ряде регионов. Это, в свою очередь, поспособствует увеличению площадей, пригодных для земледелия, но приводит к засухам на других территориях. Об этом он сказал в ходе совещания по вопросу «О мерах по обеспечению устойчивого развития аграрных отраслей экономики, в том числе с учетом климатических изменений», сообщает пресс-служба Совбеза.



По словам Медведева, потепление в России происходит в среднем в 2,5 раза быстрее, чем в мире. Зампред Совбеза считает, что для устойчивого развития аграрной сферы нужно объединить возможности федеральных и региональных органов власти, научных организаций, частного бизнеса и компаний с государственным участием. Также, по словам Медведева, необходимо учитывать угрозы изменения климата, предусмотреть меры по адаптации отрасли к этим процессам, поскольку ответы на климатические вызовы может дать лишь правильно выстроенная госполитика.



Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Необходимо ускорить внедрение новых сортов сельскохозяйственных культур и пород животных, в том числе адаптированных к изменениям климата. Для этого потребуются дополнительные меры по преодолению нашей зависимости от импорта генетического материала, а также лабораторного оборудования для ведения селекционных работ. Необходимо грамотно выстроить эту деятельность на всех уровнях — от научной разработки продуктов до их запуска в производство. Значительно сократить этот срок за счет использования более современных собственных технологий.

Медведев также отметил, что среднегодовые температуры повышаются во всех российских регионах, пишет ТАСС. В этой ситуации, по мнению Медведева, есть не только минусы, «но и, наверное, некоторые положительные моменты», например, расширение площадей, пригодных для земледелия. Минусы связаны с гораздо большей засушливостью на Северном Кавказе, на юге Сибири и в Поволжье. Медведев добавил, что кроме пожаров засуха серьезно влияет на развитие агропромышленного комплекса. По мнению политика, «крайне актуальным» решением климатических проблем остается развитие мелиорации, сообщает пресс-служба Совбеза. Медведев отметил, что без проведения соответствующих работ будет невозможно успешно бороться с деградацией земельных ресурсов, включая их эрозию, заболачивание и опустынивание.



Директор Института аграрных исследований Высшей школы экономики Евгения Серова ранее говорила «Агроинвестору», что в нашей стране для сельхозпроизводства используется, по разным оценкам, от 10% до 12% земли, и некоторые эксперты считают, что в связи с глобальным потеплением у России есть некие преимущества, так как она может осваивать не задействованные сегодня для аграрного производства земли в Западной Сибири. «Однако эту кажущуюся выгоду не стоит переоценивать, ведь при резком потеплении, если оно произойдет, в регионах, где традиционно производится сельхозпродукция — Кубань, Поволжье, Северный Кавказ, — производство, по крайней мере продуктивное, может оказаться затрудненным из-за участившихся засух и наводнений, — отмечала Серова. — В Сибири же, на земли которой возлагаются надежды, нет ни достаточного количества персонала, так как там живет мало людей, ни аграрной инфраструктуры, ни навыков. Эту проблему можно разрешить, однако процесс потребует времени».



Медведев также обратил внимание на важность перехода на «умное», экологичное сельское хозяйство, которое является частью «зеленой экономики». По его мнению, это позволит повысить конкурентоспособность и эффективность российского сектора АПК. При этом, по его словам, масштабная цифровизация отрасли потребует значительного внебюджетного финансирования, создания условий для привлечения частных инвестиций. «Также необходимо, чтобы наши аграрии и сельхозпроизводители, которые находятся в различных условиях, получали агроклиматические данные и прогнозные сценарии на системной основе, качественно, в срок, на современных носителях», — заключил Медведев.



Климатическая группа ООН (IPCC) ранее представила первый с 2013 года доклад о глобальном изменении климата Земли, и он оказался крайне неутешительным: климат претерпевает ускоренные изменения, каких не было сотни тысяч лет. Главный вывод доклада — средняя температура планеты продолжит расти, и даже самые радикальные сокращения выбросов углекислого газа не гарантируют достижения целей Парижского соглашения по климату — не допустить роста среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 °С от доиндустриального уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5 °С.



Аналитики ОЭСР — ФАО в своем прогнозе обращают внимание на значительный вклад сельского хозяйства в изменение климата. Они ожидают, что в ближайшие десять лет прямые выбросы парниковых газов в агросекторе будут расти более низкими темпами, чем сельхозпроизводство. Тем не менее глобальные выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве, по прогнозам, к 2030 году увеличатся на 4%.

