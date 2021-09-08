Правительство изменило госпрограмму развития сельского хозяйства

Объемы финансирования обновленной программы не указаны Pixabay

Правительство внесло изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Если в прежней версии завершить второй этап программы предполагалось 31 декабря 2025 года, то теперь — в 2030-м. К этому времени, согласно прогнозу Минсельхоза, производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах должно увеличиться на 14,6% относительно 2020 года, выпуск пищевых продуктов должен вырасти на 14,7%. Также предполагается, что средняя заработная плата работников сельского хозяйства в 2030 году достигнет 60875 руб. (35059,3 руб. в 2020 году), а экспорт продукции АПК составит $47,1 млрд.



В обновленном варианте госпрограммы паспорт, содержавший в том числе объемы финансирования по годам, заменен разделом «Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Среди приоритетов в документе, например, указаны обеспечение продовольственной безопасности страны; развитие экспорта продукции АПК; развитие растениеводства и животноводства, в том числе с внедрением инновационных технологий; цифровизация отрасли и др. «Государственная политика в агропромышленном комплексе к 2030 году трансформируется, так как единая цифровая платформа учета предоставления данных, услуг и сервисов в комплексе позволит прогнозировать развитие и риски в АПК, в том числе экономические, социальные и климатические», — говорится в документе.



Также госпрограмма предполагает реальный рост инвестиций в основной капитал в АПК не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом. Достижение этого показателя в основном будет обеспечиваться в рамках федерального проекта «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе».



Среди основных проблем реализации госпрограммы авторы документа называют нехватку перерабатывающих мощностей, товарных направлений и групп товаров; зависимость российского АПК от импортных средств производства, в частности семян, генетического материала и др.; тарифные и нетарифные торговые барьеры; невысокие темпы развития российской экономики; отсутствие прорывных решений и технологий в АПК; нехватку высококвалифицированных кадров.

